El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya resolvió con los Gobernadores del país los “malos entendidos” por los súper delegados.

“Había malos entendidos, faltaba información. Una vez que se aclaró, se resolvió el problema”, dijo el dijo el Primer Mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Recordó que ayer se reunió con el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y ahí les explicó a los mandatarios en funciones y electos el tema de los delegados que nombró con respecto a los temas de seguridad.

“Por ejemplo, se pensaba que los coordinadores regionales iban a ser Secretarios Técnicos. Yo les aclaré que es la Guardia Nacional, en proceso de creación, la encargada de atender todas las coordinaciones de seguridad pública en el país. Eso se los aclaré. Además, existen ya los nombramientos en cada coordinación.

“Y lo de los Secretarios Técnicos, se decidió que la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, los nombre. Y que los Coordinadores Generales, tanto estatales como distritales, del Gobierno Federal, participen, porque el tema de seguridad no está desligado de los programas de bienestar”, dijo AMLO.

Sin embargo, López Obrador consideró que los llamados delegados del bienestar sí están relacionados con el tema de seguridad, porque estarán encargados de los fondos para apoyar a os jóvenes que ni estudian ni trabajan.

“Para nosotros lo fundamental es que haya crecimiento económico, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes. Entonces, el programa de jóvenes tiene que ver con la seguridad, porque es darle trabajo y estudio a los jóvenes, para que no caigan en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales.

“Entonces, es complementario. He llegado a decir que, para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, en términos cuantitativos, el 80% depende del bienestar. He llegado a decir que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, es complementario. Son programas integrales. Pero fue muy bueno el resultado”, afirmó López Obrador.

El Primer Mandatario mencionó que en su encuentro con los Gobernadores no hubo una confrontación de su parte con ellos.

“Fue buena la reunión de ayer con los Gobernadores, hubo entendimiento pleno, acuerdo, en temas que tienen que ver con el presupuesto, en temas que tienen que ver con la seguridad. Hubo acuerdo. Les diría, consenso. Fue una reunión en muy buenos términos, con libertad plena, donde se trataron los temas y, al final, se llegó a un acuerdo, de trabajar de manera conjunta, unificados, para sacar adelante al país. Fue muy buena reunión. Ese es mi balance”, expuso Andrés Manuel López Obrador.

Ocurren 70 homicidios; 20 en Guanajuato

Cuestionado sobre cuál será su estrategia para reducir el número de homicidios en el país, el presidente López Obrador reiteró que su equipo analiza un mecanismo para recopilar la información sobre el número de asesinatos dolosos ocurridos diariamente, así como otros delitos del fuero común, a fin de evaluar acciones a tomar.

Dijo que tiene información de que ayer ocurrieron 70 homicidios en el país, 20 de los cuales se presentaron en Guanajuato.

“Les comentaba que no existe un sistema de información que nos permita saber cuántos homicidios diarios se cometen en el país. Esta información se puede tener, pero dentro de una semana. Es increíble cómo un problema tan delicado, tan grave, como es el problema lamentable de la inseguridad y de la violencia, no tuviese un seguimiento diario, y sólo se manejaran como estadística, como un dato estadístico.

“La información que se tiene es la de los periódicos, me dice que hubo 50 homicidios. Yo tengo otra información, yo tengo 70. Pero no sólo eso, en el reporte que tengo es que hubo 20 homicidios en Guanajuato, sólo en un estado. Pero no tenemos elementos. Y nunca vamos a mentir.

“Estamos ya creando el sistema de información para poderles decir aquí a ustedes, con certeza, cómo está la situación de inseguridad, de violencia. Esto, yo creo que es un reflejo del problema que se tiene, porque imagínense un gobierno en donde no hay la información exacta al día”, comentó el presidente de México.

“Eso es algo que nos preocupa mucho y que ya estamos resolviendo. Desde luego, se están atendiendo los problemas de inseguridad, para eso las coordinaciones. En el caso de Guanajuato, que hacía referencia, hay una vinculación con el robo de combustibles y pronto les vamos a dar a conocer un plan sobre este tema”, añadió López Obrador.

