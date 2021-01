Luego de que la organización Human Rights Watch (HRW) criticó la estrategia nacional contra el coronavirus del gobierno de México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuestionó que esa organización tenga una opinión “bastante intensa” cuando su función no es epidemiológica, sino de derechos humanos.

En su Informe Mundial 2021 sobre Derechos Humanos, HRW aseveró que en México el número de contagios y fallecimientos por Covid-19 es superior al que se ha reportado de manera oficial por las autoridades sanitarias.

Expuso que la mayoría de las personas que han muerto por Covid-19 en México “nunca recibieron cuidados intensivos” y el alza en las tasas de casos positivos se debe a que no se tomó en cuenta la recomendación internacional de una aplicación masiva de pruebas.

Al respecto, el subsecretario López-Gatell dijo desconocer si HRW tiene experiencia epidemiológica o si cuenta con expertos en materia de salud pública.

“Es un organismo, hasta donde entiendo, filantrópico, hasta donde entiendo una organización civil que generalmente se dedica a hacer observatorios sobre los derechos humanos en el mundo, y opina sobre las condiciones de los derechos humanos en prácticamente todos los países del mundo. En general goza de un buen prestigio. No conozco si específicamente tiene asesoría técnica o en los miembros de su organización personas que sean expertas en la materia de epidemiología, de salud pública, de respuestas a emergencias. Además, no conozco el informe; no me podría pronunciar al respecto. Me llama la atención que (dice que a) todo mundo le fue mal, hace pensar que tienen una opinión bastante intensa sobre todo el acontecer de la epidemia”, aseveró.

