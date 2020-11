La noche del lunes, líderes empresariales cabildeaban con el presidente Andrés Manuel López Obrador la regulación de la subcontratación o el llamado outsourcing.

Al encuentro privado con el presidente mexicano, se dieron cita personajes como: José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur); Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin); y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

También acudieron la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Previo a su ingreso a Palacio Nacional, Francisco Cervantes, añadió que el tema de la generación de empleos también estaba en la agenda de la reunión. En tanto, sobre la iniciativa de reforma sobre el outsourcing, el empresario consideró que se debe equilibrar, ir contra las malas prácticas, pero, sobre todo, buscar transitar a un proyecto que genere confianza.

"Tenemos que equilibrar la ley contra las malas prácticas, ver cómo podemos transitar hacia una iniciativa que dé confianza (…) Tenemos que entender la ley porque todavía hay muchas lagunas y sobre todo una ley con otra”, comentó el presidente de la Concamin.

Por ello, añadió, los empresarios “vamos a escuchar”.

Cabe señalar que dicha iniciativa se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados y esta semana se realiza Parlamento Abierto organizado por las comisiones de Trabajo y Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja, en la que participarán más de 70 interesados para presentar sus propuestas que contribuyan en la adecuación a la reforma en materia de subcontratación.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la reunión con los empresarios, para estudiar una posible modificación a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que busca prohibir la subcontratación de personal en dependencias y entidades del gobierno federal.

En conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el mandatario comentó que el encuentro con integrantes del sector empresarial sería para explicarles sobre esta iniciativa y evitar abusos a los trabajadores.

“El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación, en actividades que lo requieran. Y en el resto de actividades, lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores”, dijo.

Asimismo, el mandatario detalló que se busca que no se les quiten prestaciones a los trabajadores, "porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le den prestaciones”. Al tiempo que exhibió con gráficas que la subcontratación ha crecido desde 2013.

“Se hizo esa reforma durante el periodo neoliberal y se justificó de que, de esa manera, la empresa se iba a dedicar sólo a producir o a prestar servicios y que iban a tener la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral, pero esto ha significado un abuso”, enfatizó.

