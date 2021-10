Personal médico que ha enfrentado la pandemia de Covid-19 en el país tiene menos miedo a contagiarse de esta enfermedad en comparación con hace poco más de un mes, cuando se registró el pico de la tercera ola y se presentaban reportes diarios de casos nuevos arriba de los 20,000 infectados, detalló la 87° Encuesta Nacional de Coronavirus en México que realiza Consulta Mitofsky.

En el ejercicio más reciente realizado del 1 al 3 de octubre, se registró una gran reducción entre el personal médico que admite tener temor a contagiarse de coronavirus al pasar de 95% en agosto de 2021 a 24.3 por ciento. En tanto, se mostró un incremento en los temores a ser víctima de un delito (30.9%) y ver afectada su economía (26.7 por ciento).

El miedo del personal médico a que su familia contraiga Covid-19 también muestra una disminución sustantiva de 20 puntos porcentuales al pasar de 80.7% a 59.7 por ciento.

De acuerdo con Consulta Mitofsky, que encabeza Roy Campos, se observó un comportamiento similar al preguntar sobre qué tanto miedo tienen de morir a causa del coronavirus, que esta semana se ubica en 49%, mientras que en la encuesta realizada del 20 al 22 de agosto se ubicó en 77.8 por ciento.

Esta perspectiva se da en un contexto en el que la ocupación de camas generales para la atención de pacientes con Covid-19 se ubica en 30% a nivel nacional, según el reporte técnico diario de la Secretaría de Salud, publicado el martes 5 de octubre de 2021.

La cifra oficial de fallecimientos a causa de este padecimiento asciende a 279,894 y el número acumulado de casos confirmados es de 3 millones 691,924 contagios.

Las reacciones del personal médico entrevistado por Consulta Mitofsky pueden ser reflejo de que luego de un mes con cifras récord de contagios de Covid-19 en México, se registró una reducción de los casos reportados por la Secretaría de Salud durante septiembre, sin embargo, es el cuarto mes con el mayor número de infecciones registradas en 2021.

Vacunación contra Covid-19: ¿será necesario o no un refuerzo?

Respecto al constante debate sobre si será o no necesario contar con un refuerzo de la vacuna contra la enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2, la mitad del personal médico entrevistado considera que es conveniente. Mientras que 25% no lo ve necesario, pero aceptaría ser nuevamente vacunado y 21% cree que no es necesario ya que sólo es un negocio de las farmacéuticas.

La 87° Encuesta Nacional El Coronavirus en México de Consulta Mitofsky muestra que para 76.9% del personal médico los menores de 12 a 17 años de edad deben de ser vacunados contra el coronavirus.

En tanto, 7 de cada 10 de las personas encuestadas opinan que los menores de 12 años también deben recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Secretaría de Salud inició con el registro para la vacunación contra Covid-19 a menores entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad, aunque todavía no se anuncia una fecha para comenzar a aplicar las dosis.

AMLO y la pandemia

El 62.8% del personal médico entrevistado para este ejercicio aprueba la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia de Covid-19, contra un 36.8% que lo desaprueba.

Para realizar esta encuesta, fueron entrevistados 1,000 mexicanos mayores de 18 años de edad con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Respecto a su metodología, Consulta Mitofsky detalla que "los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo a 4 variables demográficas (población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público". La encuesta tiene un diseño muestral.