Aplicar un refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 ha generado un vívido debate a nivel mundial, algunos países ya comenzaron implementar esta medida con la intención de contener los rebrotes, especialmente provocados por la variante Delta, pese a las críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha insistido en la necesidad de administrar las vacunas en países donde la población todavía no ha sido inoculada.

En el caso de México, la mayoría de la población (53%) considera que sí es necesario que se aplique la tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2, según reveló la octogésima quinta Encuesta Nacional de Coronavirus en México realizada por Consulta Mitofsky.

De acuerdo con el ejercicio realizado del 17 al 19 de septiembre, una cuarta parte de los entrevistados (25%) dijo que no es necesario el refuerzo de la vacuna, "pero que no estaría mal tenerla". En tanto, 12.1% considera que no es necesario y sólo se está buscando hacer más negocio.

Cabe recordar que en agosto, el Zar anticovid del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, aseguró que en México se esperaría evidencia científica sólida para decidir si se aplicaría un refuerzo de la vacuna contra Covid-19.

En una conferencia ofrecida el 17 de agosto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud atribuyó más a una cuestión de "mercadotecnia" los reportes de los diversos laboratorios que señalan la necesidad de aplicar otra vacuna.

El Gobierno federal ha vacunado a 70% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis, tras aplicar un total de 96 millones 80,633 vacunas contra el coronavirus, según el último reporte al corte del domingo 19 de septiembre.

Vacunación para menores de edad

Otra polémica respecto al Plan Nacional de Vacunación en México se enfoca en la decisión del Gobierno federal de no incluir a los menores de edad para ser inmunizados contra Covid-19. Al punto de que algunos padres de familia han decidido amparar a sus hijos para poder exigir que les sea aplicada la vacuna.

Consulta Mitofsky destacó que 8 de cada 10 personas entrevistadas piensan que los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad deberían ser inmunizados contra Covid-19.

Respecto a las niñas y niños de 6 a 12 años de edad, el 70.4% opinó que también deberían recibir la vacuna.

Cabe recordar que el pasado 14 de septiembre, López-Gatell Ramírez reiteró el compromiso de vacunar sólo a menores de 18 años de edad que presenten algún padecimiento degenerativo.

El gobierno federal reportó que desde el inicio de las clases presenciales el 30 de agosto se han registrado 9,941 casos de Covid-19 en niñas y niños de 5 a 17 años de edad. Sin embargo, el subsecretario de Salud dijo que esto no significa un incremento de la epidemia en ese sector.

Crece el miedo a morir de coronavirus en México

Pese a que este martes, el subsecretario de Salud afirmó que se han registrado ocho semanas consecutivas de reducción de la epidemia en México, la octogésima quinta Encuesta Nacional de Coronavirus en México destacó un aumento entre las personas que afirmaron tener "mucho" o "algo" de miedo a morir a causa de esta enfermedad, al pasar de 59.3%, registrado en el ejercicio del 22 de agosto, a 68.7%; un nivel similar al registrado en enero de 2021 cuando México enfrentaba la segunda ola de contagios.

El 77.4% de los encuestados también afirmaron que tienen miedo a que ellos o alguien de su familia resulte contagiado de Covid-19.

López-Gatell dijo la mañana de este martes que esta semana, que acaba de empezar, ha mostrado una reducción de 25% en la curva epidémica de agregación semanal.

Al corte de este 21 de septiembre, la Secretaría de Salud reportó un acumulado de 3 millones 585,565 casos confirmados y un total de 272,580 defunciones por Covid-19 a nivel nacional.

Consulta Mitofsky también mostró que la mayoría de las personas encuestadas (63.3%) considera que has personas infectadas de coronavirus cerca de los lugares que frecuenta.

Aprobación de AMLO tiene un leve tropiezo

A pesar de que se ha mostrado una reducción en las infecciones y las muertes por esta enfermedad en las últimas semanas, lo que podría marcar el fin de la tercera ola de Covid-19 en México, esta semana la aprobación del manejo de la pandemia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una baja considerable respecto a la medición de hace un mes, al pasar de 62%, registrado el pasado 22 de agosto, a 56.7 por ciento en la encuesta más reciente.

La casa de encuestas entrevistó a 1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. De acuerdo con la metodología de este ejercicio, “los resultados no son frecuencias simples sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas: población por entidad, sexo, edad y escolaridad, obtenidas del último censo público”. La encuesta tiene un diseño muestral.

