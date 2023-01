Gobierno descarta que ataque a vuelo de Aeroméxico afecte regreso a categoría en aviación

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño, descartó que los hechos ocurridos hoy por la mañana en el aeropuerto de Culiacán tengan una repercusión en el proceso para que la autoridad aeronáutica de México vuelva a categoría 1 ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

"Es otro tema, (ese) es un tema de seguridad pública", dijo.

Luego de participar en la ceremonia de renovación de motocicletas para el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Nuño aseguró que la próxima semana vendrá a la Ciudad de México el director interino de la FAA, Billy Nolen, para conocer directamente los avances en el tema de recategorización.

"No le veo ninguna relación (a los hechos en Culiacán). Nosotros seguimos trabajando en el tema de seguridad operacional aérea, que es muy distinto a temas de seguridad en aeropuertos. Los avances los hablaremos la próxima semana con representantes de la FAA que vendrá para hacer la última evaluación del plan de acción correctivo que propusimos", comentó el funcionario.

Puede cerrar aeropuerto de Obregón

Al hacer un recuento de hechos de este jueves, el titular de la SICT recordó que hay tres aeropuertos cerrados por cuestiones de seguridad en este momento: Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

Además, por la quema de un camión cerca del aeropuerto de Ciudad Obregón, se evalúa todavía si debe cerrar.

Por lo pronto, se prevé que a las 22:00 horas puedan reactivar operaciones, lo cual dependerá finalmente de la decisión que se tome con los comités de seguridad de cada terminal.

"Tenemos que resguardar a la gente. No he recibido reporte de algún hecho que haya impactado a algún habitante. Lo único que me informaron fue un impacto de bala en un avión de Aeromexico que estaba en Culiacán y otro en uno de la Fuerza Aérea", señaló el titular de la SICT.

