El gobierno de México informó que 133 empresas y personas están siendo sujetas a investigación por diversos delitos relacionados con la compra y venta de combustible robado, de 1 de diciembre a la fecha. De ese número, a 42 empresas ya les fueron canceladas sus cuentas.

En Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto; el subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR, Roberto Ochoa, y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, presentaron el balance de las investigaciones contra el huachicol.

Precisaron que se presentaron cinco denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas ya se encuentran ya bloqueadas, por estar vinculadas al comercio ilegal de combustibles.

Asimismo, a 13 empresas se les bloquearon las cuentas debido a que reportan venta de combustible a pesar de que no le compran a Pemex desde 2016 y 2017, ni contaban con permiso de importación, por lo que se presume que el combustible comercializado era robado.

En tanto, a 14 empresas le fueron bloqueada sus cuentas porque vendieron más litros de los adquiridos a Pemex. Como ejemplo, una de esas empresas tuvo ingresos netos por 86,961 millones de pesos, y sólo reportó utilidades por 6,758 millones de pesos de utilidades.

En tanto, por el delito de lavado de dinero, se investigan a 50 sujetos identificados por el SAT con irregularidades de naturaleza fiscal; 16 propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex.

“Se están investigando, pero por el deber de sigilo, la presunción de inocencia y, en general, los principios rectores del sistema procesal penal acusatorio, no se pueden dar datos adicionales”, dijo Santiago Nieto.

1,831 investigaciones y 435 detenidos

El subprocurador Roberto Ochoa Romero informó que del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero se han iniciado 1,831 carpetas de investigación, y se han detenido 435 personas, aunque sólo fueron puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas, 124 vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva.

Informó que en el periodo se detectaron y neutralizado 1,021 tomas clandestinas y se realizaron 29 cateos; se aseguraron 4 millones 321,088 litros de hidrocarburo; 465,121 litros de gas licuado de petróleo; 955 vehículos; 32 pipas; 41 remolques; 66 cisternas o tanques; 4,749 bidones; 29 inmuebles y 11 armas de fuego de distintos calibres.

El secretario Alfonso Durazo hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que dieran la mayor celeridad posible a la aprobación de los cambios propuestos al artículo 19 constitucional, cambios que ya fueron aprobados en el Senado de la República y que incorporan, entre otros, el robo de combustible como delito grave”.

Frenar picadura de oleoducto

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, dio a conocer que a las 02:42 de la madrugada de ayer, se detectó vía área un convoy de vehículos, pipas y personas en la comunidad de Ventoquipa, Hidalgo, que trataron de picar el ducto Tuxpan-Azcapotzalco que surte de gasolina de la Ciudad de México. Sin embargo, se desplegó un operativo que impidió a estas personas cumplir su propósito. El General Secretario informó que los 11 oleoductos del país ya están vigilados por parte de 8,000 elementos desplegados.

Asegura que avanza normalización en distribución

El titular del Ejecutivo afirmó que se avanza a la normalidad en la distribución de gasolina en el país. Dijo que en este momento hay abasto, “no como quisiéramos al 100%”, pero ha sido muy importante la recuperación de los ductos.

Defendió su plan de combate al huachicol, pues dijo que es un modelo integral conformado por 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas que están vigilando los oleoductos. Mencionó que sólo detendría dicho plan si la gente se lo pidieran, pero en las calles los ciudadanos le han expresado su respaldo.

“La gente se está portando muy bien, si hubiésemos iniciado este plan y abundaran las protestas y la gente me estuviese pidiendo que se detuviera el plan, que están siendo molestados, si fuese esa la situación, sería otra cosa si hubiese sido al contrario. (pero) donde quiera que voy, la gente me dice: ‘No afloje, siga adelante, cuenta con nosotros, cuenta con nuestro apoyo’. Y no sólo son palabras, son hechos, porque en los momentos más difíciles de las colas (filas en las gasolinerias) la gente actuó de manera responsable”, comentó.

