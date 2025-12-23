Alstom también busca proveer señalización ferroviaria

Alstom Ferroviaria México va por todo en el regreso de trenes de pasajeros. Recién obtuvo un contrato de 20,000 millones de pesos para vender 47 trenes para corto y largo recorrido a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) y ya participa en otra licitación que implica recursos por 9,000 millones de pesos en el 2026.

El nuevo proceso se relaciona con el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas de señalización ferroviaria, telecomunicaciones y control para los proyectos México-Querétaro y Querétaro-Irapuato.

En esta ocasión, entre sus competidores están: CAF México, CAF Signalling México, Cisco Systems de México, Hitachi Rail GTS México y Siemens Mobility.

“El contratista deberá desarrollar un Plan RAMS (fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad) que demuestre cómo el diseño de las edificaciones y la selección de los subsistemas auxiliares contribuyen a la disponibilidad y seguridad global del sistema ferroviario. Esto incluye análisis de modos de fallo y efectos para sistemas críticos como la climatización y el suministro de energía, garantizando que un fallo en un sistema auxiliar no comprometa la operación de los sistemas vitales que protege”, informó la agencia.

Debido a la complejidad del proceso, en la primera junta de aclaraciones programada se recibieron 575 preguntas, entre ellas: 193 de Siemens, 117 de Alstom, 106 de Hitachi y 69 de una subsidiaria de CAF. Lo anterior obligó a convocar a una segunda sesión, con fecha de este jueves 18 de diciembre.

Pese a lo anterior, la ARTF no ha aceptado mover la fecha de entrega de propuestas técnicas y económicas y esta es el 13 de enero de 2026 (por ejemplo, Hitachi pidió un plazo adicional de 45 días naturales y CAF México 60).

Tampoco incrementar el anticipo de 10% propuesto, como lo solicitó Alstom: Considerando la magnitud de los trabajos se solicita otorgar un anticipo del 20% del monto total del contrato.

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos requeridos deberán iniciar el próximo 28 de enero con un plazo de ejecución de 1,434 días naturales (casi cuatro años) y se cuenta con una asignación presupuestaria de 9,052.3 millones de pesos, IVA incluido, “y los compromisos excedentes no cubiertos quedarán sujetos para los fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria del año subsecuente”.

Convivencia con el Suburbano

Debido a que el tren que conectará a la Ciudad de México con Querétaro e Irapuato, en una de sus fases, la ARTF determinó que los servicios que requiere se vinculen con el tren Suburbano (que va de Buenavista a Cuautitlán) y con líneas futuras.

“El contratista de la nueva línea ferroviaria será responsable de coordinar, planificar y ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar la correcta integración funcional y operativa con los trenes y sistemas actualmente en servicio. El alcance incluirá la realización de estudios de compatibilidad técnica, validación de interfaces físicas y lógicas, así como la adaptación de subsistemas nuevos para asegurar la interoperabilidad con el material rodante y los sistemas de control existentes”, se precisó.