Buscan bajar rotación de transportistas con tecnología

Iker Haro Escandón desea que la empresa que fundó, Uvicuo, sea la fintech en el autotransporte de carga en México y ayudar a que en un mismo espacio tecnológico se puedan integrar los flujos operativos y los financieros. En ese camino va de la mano de Mastercard, con quien tiene una alianza luego de recibir su apoyo con el programa Start Path.

Su objetivo es incrementar la competitividad en el sector y generar procesos transparentes y sencillos con el uso de la inteligencia artificial y de WhatsApp.

Uno de los puntos que lo alienta día a día es que descubrió que 30% de la rotación de operadores es por problemas y desajuste de cuentas, es decir, cuando se les complica reportar sus gastos cotidianos y, eventualmente, terminar pagando de su bolsillo o experimentando retrasos para que les hagan las devoluciones, lo cual se puede evitar y generar un mejor ambiente laboral.

En entrevista, refiere que trabajaba en Londres en el neobanco Revolut, donde conoció de primera mano el impacto de la tecnología financiera en diferentes industrias.

“Llegó el momento en que dije: debo volver a México y aplicar lo aprendido. Parte de mi familia estaba vinculada al transporte de carga, que es un sector estratégico para la economía del país, y decidí subirme a los camiones de diversas firmas y hablar con los operadores. Lo más relevante fue descubrir que había mucha desconexión entre operadores y empresarios, por eso emprendí mi labor”, cuenta.

Iker Haro Escandón es ingeniero industrial y recuerda que tomaba nota de lo que le comentaban los operadores, de sus necesidades y complicaciones. Sabía que podía y debía hacer mejoras con la experiencia obtenida en el extranjero. Con esa idea, él y Diego Galindo, fundaron Uvicuo.

Gestión de gastos

En la empresa atienden, por el momento, tres módulos de gastos operativos de salida (o de ruta) con una tarjeta que tiene el respaldo de Mastercard y en donde se establecen montos, fechas de uso e incluso lugares de uso: viáticos (hospedaje, alimentos, peajes, refacciones, mantenimiento…), dinero en efectivo (si es necesario se retira dinero de la tarjeta para hacer frente a gastos) y pago de combustible sin comisiones.

En dichos casos, se pide a los operadores que tomen una fotografía de los tickets y los envíen por WhatsApp (si se trata de combustible se pide también la imagen del odómetro para ver los km recorridos), con inteligencia artificial se extraen los datos necesarios y se tramitan las facturas.

“También contamos con un asistente de voz, que es un robot muy amigable que te puede marcar y preguntar la razón por la no has subido las imágenes. Si es necesario después te puede comunicar con una persona para resolver lo que sea necesario en el momento. De ser el caso, se bloquea la tarjeta por alguna anomalía y eso beneficia mucho a las empresas”, explica.

Entre sus clientes son soluciones específicas son Sanimex, firma de acabados de baños y cocinas, y el Grupo 8W.