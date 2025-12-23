Rompen récord con AMLO en concesiones de agua

El volumen concesionado de aguas nacionales en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador alcanzó los niveles más altos desde al menos 2001, demostraron datos del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el 2019 hasta el 2024, periodo que comprende el sexenio de AMLO, el volumen concesionado de aguas nacionales (que engloba las superficiales como subterráneas) ascendió hasta 48,193.90 millones de metros cúbicos (Mm³).

Dicho volumen se encuentra por arriba de lo que se registró durante el periodo de Vicente Fox Quesada en donde las concesiones llegaron a sumar 31,776.90 Mm3, es decir una diferencia de 16,417 millones, que se traduce en 51.66 por ciento.

Mientras si se compara la cifra con AMLO con el periodo inmediato anterior, es decir la administración de Enrique Peña Nieto, la diferencia es de 78.59% ya que entre 2013 y el 2018 el gobierno registró un volumen concesionado de aguas total de 26,985.50 millones de metros cúbicos.

Existe una diferencia mayor en cotejo con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2007 hasta 2012) ya que se registró un volumen concesionado de aguas nacionales de 18,088.4 millones de metros cúbicos, lo que se traduce en una diferencia de 166.4 por ciento.

Al revisar los datos del gobierno de AMLO se puede apreciar que en dicho lapso se registraron los años con mayor volumen concesionado desde el 2001.

El primer año de la administración morenista registró un total de 1,593.50 Mm3, para después subir en el 2020 a 1,628.00 Mm³.

En el 2021 se registró un volumen dado de 822.7 Mm³, es decir una reducción con respecto al lapso inmediato anterior. Sin embargo, la tendencia a la baja se rompió el siguiente año, ya que para el 2022 se otorgó un volumen de 19,146.2 Mm³.

En el 2023, la cifra volvió a subir hasta ubicarse en 24,124.3 Mm³, lo anterior lo convierte en el año con mayor volumen dado desde 2001.

Finalmente, en el 2024, se registró una reducción en volumen otorgado, ya que se registró un total de 879.2 Mm³.

Beneficiados

Entre las primeras 20 concesiones con mayor volumen otorgado en el 2023, año con el registro más alto, se encuentra empresas estatales como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) la concesión con mayor volumen otorgado es la 848745, cuyo titular es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Generación I la cual posee un volumen de 12,688.9 millones de metros cúbicos.

Mientras que la concesión TAB153707 de Pemex Transformación Industrial E.P.S, cuenta con un volumen de extracción de 47.3 millones de metros cúbicos.

De manera general, 10 concesiones a cargo de CFE fueron dadas en el 2023 con un volumen general de 22,894.9 Mm3.

Mientras que, para Pemex, el dato fue de seis concesiones con un total de 208 millones 585,044.8 metros cúbicos.

Si se suman estas dos cifras el resultado es 23,103, millones 495,085 metros cúbicos, dicho de otro modo, estas 16 concesiones representan 95.7% del volumen total dado para el 2023 que fue 24,124.3 Mm³.

Las cifras del informe de gobierno mostraron que, para los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum, la cifra de volumen concesionado de aguas nacionales se ubicó en 106.3 millones de metros cúbicos concesionados.

Infraestructura con más requerimientos

El agua en los procesos de la industria energética es fundamental ya que se ocupa como enfriamiento, en mezclas, mejorar las condiciones en las plantas o simplemente como disolvente, explicaron expertos.

De acuerdo con cifras del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 2023 fue el año con mayor volumen concesionado de aguas nacionales desde al menos 2001, en donde empresas como la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvieron los títulos con mayor líquido.

“En la refinación tienes las torres de enfriamiento (se necesita agua) y se da un choque para poder genera y enfriar ciertos procesos que necesitan para los combustibles”, refirió Ramsés Pech, asesor de energía y economía.

Asimismo, el experto explicó que la para general de electricidad, el agua ayuda para las turbinas, mantener enfriamiento o generación de vapor.

El aumento de 78.6% en los millones cúbicos concesionados en la gestión de AMLO con respecto a la administración de Peña Nieto, dijo el especialista, se puede explicar en el incremento en la instalación de termoeléctricas en el país.

“Hay casi más de 70,000 megavatios cuando en el 2018 no era más de 50,000 es decir aumentó en 20,000 la capacidad instalada de plantas de generación termoeléctrica (…) la mayoría utiliza gas natural, éstas para poder cerrar un ciclo combinado (generas un vapor, metes torre de enfriamiento y utilizas liquido) entonces necesitas más demanda de agua para el proceso”, explicó.

Por su parte, Oscar Ocampo, directo de Desarrollo Económico del IMCO, coincidió con lo anterior y explicó que en el tema de la refinación de hidrocarburos el agua también está presente.

“Para el enfriamiento, para el vapor ocupado en los procesos de destilación y en la petroquímica (…) en todo el mundo estas industrias son intensivas en agua”, explicó.

Asimismo, recordó que la política energética del sexenio anterior podría ser la clave en el aumento en el volumen concesionado ya que, durante este lapso, la CFE lanzó su plan de modernización de centrales hidroeléctricas.

Algunos de los proyectos visualizados en dicho tiempo fueron la planta de Zimapán, Hidalgo, o las plantas en Sinaloa: Santa María en julio; Picachos y Amata.

Mientras que en Puebla Mazatepec se inaugurarán en noviembre 2026, así como en Chiapas, las plantas en Peñitas en julio 2026; Angostura en agosto 2026; Chicoasén II en marzo 2027 y Malpaso en agosto 2027.

De igual manera reconoció que a pesar de que la mitad del país presenta una condición de estrés hídrico, las concesiones dadas a empresas de generación de energía no deberían de impactar la disposición de agua en algunas zonas del país, particularmente en el norte de éste.

“Incluso si sumáramos la generación eléctrica con la industria donde entraría la parte de trasformación industrial, refinación de petroquímica no llegamos al 10% (…) Los problemas van por otro lado, en la agricultura se hace un uso muy ineficiente, alcantarillados, tuberías se pierde mucha agua, pero en ese sentido tanto la generación eléctrica como la industria de hidrocarburos no necesariamente son el problema”, reconoció.