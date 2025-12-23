Tras revés a reforma fiscal, Petro busca declarar emergencia económica

El gobierno de Colombia emitió en la noche del lunes un decreto de emergencia económica por los próximos 30 días, con el que pretenden buscar recursos para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026 y así aliviar las presiones fiscales con las que lidia el país.

El texto detalla los hechos sobrevinientes por los cuales hicieron esta declaratoria, la cual significa la décima en los últimos 30 años, y la cuarta en el Gobierno de Gustavo Petro, convirtiéndose así en el mandatario colombiano que más emergencias ha declarado, superando a Juan Manuel Santos (que hizo tres declaratorias).

En principio, el Estado señaló el orden de seguridad del país se ha visto alterado en los últimos meses, por lo que el decreto resalta la importancia de protección ante el agravamiento de los atentados a líderes sociales.

Otro punto, el cual ha sido cuestionado por muchos analistas, se debe a la no aprobación de las leyes de financiamiento radicadas a finales de 2024 que iba por 12 billones de pesos colombianos y en el último cuatrimestre de este año que iba por 16.3 billones (unos 4,250 millones de dólares), con los que se pretendía financiar los Presupuestos de 2025 y 2026, respectivamente.

El alto endeudamiento que ha logrado el país en los últimos años se encuentra entre los hechos sobrevinientes que alega el Gobierno para la declaratoria de emergencia económica.

A finales de la semana pasada se conoció un borrador de decreto, pero sin las consideraciones del Ministerio de Hacienda, en el que se establecían ciertos tributos para recaudar 16 billones de pesos. Entre los que resaltaban impuesto al consumo de licor, modificación al impuesto al patrimonio y aumento en el gravamen a los movimientos financieros de 4x1,000 y subirlo a 5x1,000.

En lo que vamos del siglo XXI, la emergencia económica ha sido una de las herramientas a las que han acudido los gobiernos en Colombia con el fin de enfrentar choques fiscales, sociales o sectoriales que no han podido ser resueltos de manera ordinaria.

Corte decidirá hasta enero

Luego de que se conoció el documento con el que el Gobierno decretó el estado de emergencia, la Corte Constitucional citó una reunión para decidir si citaría a los magistrados a sesión extraordinaria con el fin de definir la constitucionalidad de la norma. Terminado el encuentro, el alto tribunal, en cabeza de Jorge Enrique Ibañez, estableció que revisará el articulado cuando reanude sus funciones después del periodo de vacancia judicial, es decir, después del 13 de enero.

José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda y de Comercio, se reportó a través de sus redes sociales acerca de la emergencia económica, ante esto, señaló que es "francamente pobre" y está "plagado de mentiras y errores".

Además, afirmó que el Gobierno "fabrica" una emergencia económica y luego la "decreta". "No responde a ningún hecho imprevisible o excepcional, ni es una perturbación grave. Buena parte de la argumentación responde a hechos que el propio gobierno ha generado. Tampoco se demuestra una perturbación grave".

Por otro lado, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público, afirmó a través de su cuenta de X que las cosas van "de mal a peor". Además, afirmó que el mandatario colombiano está tratando de saltarse al Congreso, ahora con una reforma tributaria expedida por decreto.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham afirmó que se está pretendiendo calificar como emergencia problemas de carácter estructural.