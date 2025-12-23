México limita producción biotecnológica, pero las importaciones de transgénicos crecen: USDA

México limita la producción con biotecnología, a pesar de realizar importaciones crecientes de productos transgénicos, destacó el Departamento de Agricultura (USDA), detallando casos por productos, sin datos globales.

Ante todo, los productos biotecnológicos incluyen cualquier desarrollo usando organismos vivos para fines prácticos, como medicamentos o biofertilizantes. Los transgénicos son un tipo específico, modificados genéticamente para rasgos deseados, pero no todos los biotecnológicos implican cambios en el ADN.

“México es un importante importador y consumidor de productos derivados de la biotecnología, pero la producción nacional sigue siendo extremadamente limitada”, dijo el USDA.

Sin embargo, en un informe, agregó que no se han registrado avances significativos en el desarrollo ni la producción de biotecnología vegetal o animal en México, principalmente debido a limitaciones políticas y regulatorias.

Entre enero de 2025 y noviembre de 2025, el gobierno mexicano aprobó la importación de 10 eventos diferentes de alimentos y piensos: maíz (5), papa (1) y soya (4). Sin embargo, desde 2019, no se han otorgado nuevos permisos para la siembra de cultivos transgénicos en México.

México es el mayor importador mundial de maíz, principalmente comprando desde países que producen maíz transgénico, casi todas las importaciones de los Estados Unidos.

Durante la última década, el volumen de importación de maíz de México aumentó más de 80%. En el año comercial 2025/26, el USDA pronostica que las importaciones de maíz a México serán de 25.8 millones de toneladas, un nivel récord.

En 2024, México obtuvo todas sus importaciones de granos secos de destilería con solubles (DDGS) y alimento de gluten de maíz (CGF) de Estados Unidos por un total de 2.5 millones de toneladas de DDGS y 80,817 toneladas de CGF.

También México importa algodón genéticamente modificado desde Estados Unidos para satisfacer casi 50% de su demanda interna. En el año comercial 2025/26, se pronostica que las importaciones de algodón serán 17% más altas, a 700,000 pacas, debido a la baja producción.

Prácticamente todas las importaciones de algodón en México provienen de Estados Unidos y están impulsadas por la calidad favorable del algodón, la proximidad geográfica y el acceso preferencial al mercado. Más de 90% del algodón cultivado en Estados Unidos es de variedades genéticamente modificadas.

En una excepción particular, la producción y el uso de biotecnología microbiana continúan expandiéndose en múltiples sectores alimentarios y agrícolas. En 2024, el comercio de productos en México que podrían haber incorporado biotecnología microbiana en alguna etapa de la cadena de valor alcanzó un valor estimado por el USDA de 15,400 millones de dólares.

México importa más de 95% del consumo nacional de soya y el USDA pronostica que las importaciones mexicanas de esta leguminosa alcanzarán 6.7 millones de toneladas en el año comercial 2025/26, de soya transgénica principalmente de Estados Unidos y Brasil.