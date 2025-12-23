Alerta sobre prácticas desleales en compra pública de medicamentos

Desde que el Gobierno decidió anular a principios de año la anunciada primera mega compra consolidada de medicamentos y demás insumos para salud del sexenio, el abasto prometido en hospitales públicos sigue siendo un pendiente.

A lo largo del 2025 hubo infinidad de procesos de adquisiciones públicas para el sector salud que han dejado qué desear pues se han quedado en procesos poco transparentes y no bien entendidos que no han permitido resolver de una vez por todas el desabasto. Las llamadas empresas incumplidas anunciadas en la conferencia presidencial son solo uno de los elementos que reflejan el desorden y que, así como se ve, la misma historia puede estarse presentando repetidamente.

Expongo aquí un caso que podría poner en jaque los principios de competencia industrial y protección al Erario. Me refiero a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-12-NEF-012NEF001-I-59-2025, organizada por Birmex en los últimos meses para comprar medicamentos, bienes terapéuticos y otros insumos de salud en 2026. Esta compra para abastecer a ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar y Pemex, ha sido escrutada por un testigo social independiente, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, quien ha detectado indicios de prácticas desleales que no pueden ser ignoradas; al contrario, deben ser investigadas para descartar irregularidades sistémicas.

El caso se basa en el testimonio presentado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a cargo de Raquel Buenrostro y una nota informativa detallada. La convocatoria de esta licitación fue publicada por Birmex en octubre, con el fin de adquirir 280 claves de insumos médicos buscando consolidar la demanda de las instituciones mencionadas a fin de obtener mejores precios y condiciones. El proceso, regido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), incluye etapas como juntas de aclaraciones, presentación de proposiciones y un acto de fallo el 3 de octubre de 2025.

El documento del testigo social, de 68 páginas, destaca aspectos positivos como el uso de ofertas subsecuentes de descuentos para fomentar la competencia. Sin embargo, algo que resalta notoriamente: entre los proveedores asignados se observaron precios sospechosamente bajos “no solventes que podrían configurar casos de 'dumping' ". Y el ejemplo claro es una clave, la 010.000.6259.00, correspondiente a Labetalol solución inyectable (100 mg/20 ml), fármaco usado en cardiología para tratar hipertensión y emergencias cardíacas.

Las ofertas para esta clave varían al extremo de que huele a irregularidad. La cantidad demandada oscila entre 26,616 y 66,526 unidades y el precio unitario entre $500 y $3,500 pesos, y el criterio de evaluación es cumple/no cumple. Aquí los detalles de las propuestas:

MAYANFARMA, S.A. DE C.V.: $439.00 por unidad (importe mínimo: $11,684,424.00; máximo: $29,204,914.00).

MARELAB FARMA, S.A. DE C.V.: $497.34 (mínimo: $13,237,201.44; máximo: $33,086,040.84), fabricado por Caplin Steriles Limited (India).

RIMISA MEDICAL, S.A. DE C.V.: $518.73 (mínimo: $13,806,517.68; máximo: $34,509,031.98), de Candi Pharma, Ltd.

NATURMEDIQUIM, S.A. DE C.V.: $3,553.00 (mínimo: $94,666,046.00; máximo: $235,336,976.00), de Neim Pharma, S.L. (España).

Lo raro aquí es que la oferta más baja, de MayanFarma, es 8 veces inferior a la más alta, lo que podría verse como un super precio, pero más bien sugiere precios por debajo del costo de producción. El testigo social intentó verificar esto, pero Birmex no proporcionó la investigación de mercado solicitada en los escritos TS/BIRMEX/002/2025 (7 de agosto) y TS/BIRMEX/031/2025 (30 de septiembre). Esta omisión viola el artículo 67 de la LAASSP, que obliga a facilitar documentación para garantizar transparencia.

El análisis enfatiza que sin la investigación de mercado no se pudo evaluar la solvencia económica ni descartar ofertas anormalmente bajas. Además, envió disposiciones sobre comercio internacional (escrito TS/BIRMEX/030/2025) para asegurar la viabilidad de proveedores extranjeros y evitar riesgo de desabasto.

Este caso no es aislado; refleja desafíos crónicos en las compras consolidadas, donde la presión por ahorros inmediatos puede ignorar la sostenibilidad a largo plazo. Si se confirma el dumping, podría invalidar adjudicaciones y Birmex sujetarse a sanciones. El testimonio ya fue presentado ante la SFP; esperemos haya una investigación exhaustiva que incluya auditorías a las ofertas y fabricantes involucrados.

Urge que Birmex se tome más en serio su papel de comprador profesional del sector salud, realice proyecciones oportunas de requerimientos y entregue investigaciones de mercado completas para fomentar participación real y competitividad. En el sector médico la transparencia no es opcional; es vital para un negocio ético que priorice la salud pública sobre ganancias cortoplacistas. El sector salud no puede permitirse más sombras en sus adquisiciones.

Hoy la SFP tiene la palabra.