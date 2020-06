El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) Ismael Cosío Villegas deberá informar sobre el número de pacientes por Covid-19 que ha registrado y especificar si entre ellos hubo médicos y empleados en general del sector salud, según determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pleno del organismo aprobó el proyecto de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena que ordena al INER dar a conocer la cifra de personas atendidas por dicho virus, del 1 de enero al 18 de mayo pasado, desglosado por fecha de ingreso, fecha de alta, motivo, fecha y hora del fallecimiento.

Ibarra Cadena expuso que una persona pidió los datos en una solicitud de transparencia, pero el INER argumentó que era incompetente para responder, por lo que remitió al solicitante a que mandara su petición a la Secretaría de Salud federal.

El particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI y durante su trámite el sujeto obligado, a través de su Dirección Médica, emitió una cifra de pacientes internados por Covid-19 con corte hasta el 13 de abril, no obstante, no respondía la totalidad de los requerimientos.

“Del análisis del Estatuto Orgánico (del INER) advertimos que tiene, entre otras cuestiones, la de otorgar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en el ámbito de los padecimientos del aparato respiratorio, proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias, así como promover acciones para la protección de la salud en lo relativo a los padecimientos propios del aparato respiratorio.

“En ese sentido, debemos recordar que el Covid-19 es causado por un virus que provoca síntomas directamente vinculados con el aparato respiratorio, por lo que dicho padecimiento guarda relación con las mencionadas atribuciones del INER”, argumentó la comisionada.

En consecuencia, el Instituto de Transparencia revocó la respuesta del INER y ordenó que se realice una nueva “búsqueda exhaustiva” de la información.

[email protected]