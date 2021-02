Luis Miranda Barrera, hijo del exsecretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, renunció a la candidatura del PVEM a diputado federal por el Distrito 26 de Toluca, Estado de México.

Miranda Barrera fue criticado en redes sociales por aspirar a participar con el PVEM, partido que perfila una alianza con Morena y el PT en la entidad mexiquense, así como por su escasa experiencia política a sus 24 años de edad.

A través de un video mensaje, el hijo del actual diputado federal del PRI y ex titular de Sedesol informó que solicitó al PVEM el retiro de la candidatura.

“Sé de mi capacidad, sin embargo, reconozco con humildad que justamente requiero más experiencia de la que les hablé para poderles servir como se debe. Por lo tanto, he pedido, después de haber agradecido la confianza puesta en mí, a mi dirigente nacional y estatal que sea alguien más que ocupe la candidatura. No me rindo, por el contrario, esto me motiva para seguir adelante para seguir metiéndole todas las ganas del mundo y aprender de los problemas, pero aún más de las soluciones a estos”, afirmó.

Luis Enrique Miranda Nava fue colaborador cercano de Enrique Peña Nieto desde que éste último fungió como Gobernador del Estado de México y luego Presidente de la República. Incluso, ambos son compadres.

Mirada fue Secretario de Gobierno en el Estado de México en la gestión de Peña entre 2009 a 2011, y quien al asumir la Presidencia lo nombró Subsecretario de Gobernación, y más tarde titular de la Sedesol.

Durante este último encargo, Mirada tuvo varias confrontaciones con legisladores federales. En una comparecencia en la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, Miranda Nava dijo necesitar ser psiquiatra para entender a la entonces diputada Araceli Damián, situación que le mereció un extrañamiento por parte del recinto legislativo. Actualmente Miranda Nava es diputado federal del PRI.

Con información de Jorge Monroy.