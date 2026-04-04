Rusia evacúa a otros 198 empleados de central nuclear iraní de Bushehr, informan agencias

⁠La empresa nuclear estatal rusa Rosatom evacuó ⁠el sábado a otros 198 miembros de su personal de la central nuclear ⁠iraní de Bushehr, informaron ⁠las agencias de noticias rusas.

Rosatom lleva evacuando personal de la central desde que estalló la guerra en Irán a finales de febrero.

Las evacuaciones del sábado se habían planificado antes de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informara en una publicación en X el sábado de que uno de los miembros del personal de protección física de la central había fallecido a causa de un fragmento de proyectil y que un edificio del recinto se había visto afectado por las ondas de choque y los fragmentos.

Las agencias de noticias rusas citaron al director ⁠de Rosatom, Alexei Likhachev, quien ⁠afirmó que los ⁠acontecimientos cerca de la central se estaban desarrollando de ⁠acuerdo con el peor de los escenarios.

Likhachev dijo que el miembro del personal fallecido era de nacionalidad iraní.

Rosatom dijo que había informado al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la situación en torno a la central, según citó la ⁠agencia de noticias TASS a Likhachev.