Venta de petróleo a Cuba: ¿Ayuda humanitaria o acuerdo comercial?

El Gobierno de México analiza -nuevamente- la posibilidad de retomar el envío de petróleo mexicano a Cuba, ya sea por razones humanitarias o comerciales. No obstante, se consideran las probables represalias de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

En México el tema nuevamente se reavivó la mañana del lunes 30 de marzo, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, y debido a que la presencia de un petrolero ruso arribó a la isla caribeña para surtirla de combustible.

Durante la ‘Mañanera del Pueblo’ del referido día, la titular del Ejecutivo federal anunció que el gobierno de México está en conversaciones con varias empresas privadas de Cuba interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los comentarios de la mandataria izquierdista surgieron -como referimos- luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a Cuba.

Sin embargo, fue a finales de enero y principios de febrero cuando el estadounidense amenazó con la aplicación de aranceles a los países que enviaran crudo a la isla caribeña.

A partir de ese momento, funcionarios mexicanos de alto rango estuvieron en contacto con funcionarios estadounidenses para aclarar el alcance de la amenaza arancelaria descrita por el presidente Donald Trump en una orden ejecutiva y determinar si existe una manera de suministrar el combustible tan necesario.

Sin llegar a un acuerdo, la presidenta determinó que México continuaría enviando apoyo humanitario a Cuba, no así el preciado combustible. Dos meses después y con la llegada del petrolero ruso a la isla, México nuevamente ha puesto las cartas sobre el asunto y destacó que se trata de un acuerdo comercial con particulares de Cuba que requieren del hidrocarburo para seguir en funcionamiento.

¿Qué sector de Cuba solicita petróleo a México?

La presidenta de México dejó en claro que el país tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no se buscan afectaciones por esta situación. Asimismo, precisó que su administración informara en tiempo y forma “si se envía petróleo o no, a Cuba”.

En este tenor, explicó que hay empresas privadas en Cuba (hoteles u otros sectores particulares) que requieren los combustibles.

“Y esas empresas privadas, como hoteles, están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno (...) Esa es una de las solicitudes que ha habido de privados a Pemex”.

Detalló que existen particulares que compran petróleo a México y reportan adónde lo van a llevar. “Porque no necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno, hay empresas privadas que se dedican al transporte de combustible. Y la parte de exportación de petróleo crudo o de algún otro combustible se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país, hay que señalar esto”.

Cuba y su apertura económica

La presidenta Sheinbaum Pardo recordó que el Gobierno de Cuba recientemente expresó que “abría una buena parte de su economía, no solamente a empresas de cubanos-americanos o cubanos-estadounidenses, sino también a otros países del mundo, por lo que anunciaron una apertura de su economía”.

Por ello es que la administración a su cargo nuevamente revisa qué distintas acciones podría tomar.

La relación México-Cuba

La mandataria sostuvo que la relación México-Cuba es histórica, por lo que se seguirá apoyando al pueblo cubano.

Ante las críticas de algunos sectores políticos, la presidenta afirmó que los únicos que no quieren que se apoye al pueblo cubano son algunos opositores de ultraderecha, pero el pueblo de México está totalmente de acuerdo con que haya ayuda humanitaria a Cuba y a cualquier país del mundo, porque esa es la característica del pueblo de México.

De igual manera, remembró que México fue el único país que estuvo en contra del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estado Unidos en 1962. Asimismo, Cuba fue uno de los pocos países que hablaron y dieron solidaridad a México con la expropiación petrolera en 1938.

Al reiterar que la amistad entre ambas naciones, rememoró que incluso el entonces presidente Enrique Peña Nieto, “de las primeras cosas que hizo cuando entró, fue condonar la deuda al gobierno de Cuba. Y estamos hablando de partidos distintos”, en referencia a que él es militante del PRI y ella a Morena.