Con la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 a pocos meses de iniciar en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a los viajeros a elegir con cuidado las agencias de viajes para evitar fraudes, cobros inesperados y problemas en la prestación de servicios turísticos.

La dependencia recordó que estas empresas tienen obligaciones claras con las personas consumidoras y que conocerlas puede marcar la diferencia entre un viaje seguro o uno lleno de inconvenientes.

¿Qué deben cumplir las agencias de viajes?

Antes de contratar un paquete turístico, Profeco señala que las agencias deben informar y respetar los precios, tarifas, garantías y todas las condiciones bajo las cuales se ofreció el servicio, tal como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Estas condiciones incluyen servicios como su duración, modalidades de prestación y el precio total con impuestos ya contemplados. Además, deben especificar con claridad las políticas de cancelación, anticipos, reembolsos y su vigencia. La publicidad, por su parte, debe ser veraz y no inducir a error a las personas interesadas.

Al momento de elegir agencia, Profeco recomienda contratar una que cuente con varios puntos antes de formalizar un contrato, entre los que se destacan:

Compro bar que el domicilio y los medios de contacto de la agencia sean reales y verificables.

Revisar que esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo, lo que aporta certeza de su legitimidad.

Consultar si cuenta con un contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría, lo que brinda mayor protección al consumidor.

Es importante exigir una copia del contrato con sello o membrete de la agencia y el comprobante de pago, así como los documentos que respalden cada servicio adquirido (boletos de transporte, reservaciones de hotel, arrendamiento de autos, etcétera).

En caso de que la agencia opere como mayorista o tour operador, debe entregar un cupón con información detallada sobre los servicios, condiciones del contrato y procedimiento en caso de cancelación.

Contratación en línea y viajes internacionales

Para viajes al extranjero, la Profeco explica que los contratos celebrados en México pueden establecer precios en moneda extranjera, siempre que se informe claramente que el tipo de cambio aplicará al momento del pago.

En el caso de contrataciones por internet, la Procuraduría recomienda hacerlo sólo en sitios con buena reputación y conexiones seguras, que muestren domicilio en México y que especifiquen claramente las políticas de cancelación y el aviso de privacidad.

Derechos y apoyos al consumidor

Si al llegar al destino los servicios no se proporcionan conforme a lo pactado, la agencia de viajes está obligada a ayudar a solucionar la situación, incluir el traslado de regreso si es necesario y coadyuvar en la gestión de indemnizaciones ante el prestador final del servicio.

Profeco destaca que un consumidor informado es menos susceptible de ser engañado y pone a disposición sus canales de atención para orientación y quejas: