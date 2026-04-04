FMI insta al Banco de Japón a seguir subiendo las tasas de interés, pese a riesgos de guerra en Irán

El Fondo ⁠Monetario Internacional instó al Banco de Japón a seguir subiendo las tasas de interés, a pesar de que ⁠la guerra en Oriente Medio planteaba "nuevos riesgos significativos" para las perspectivas económicas del país.

La propuesta se produce en un contexto en el que el mercado espera que el Banco de Japón suba las tasas de interés ya en abril, ante la ⁠creciente presión inflacionaria provocada por el repunte de los ⁠precios del petróleo debido al conflicto y el aumento de los costos de importación achacado a la debilidad del yen.

Aunque se prevé que el crecimiento se modere, debido en parte a la guerra de Irán, los aumentos salariales graduales respaldarán el consumo, afirmó el FMI en un comunicado emitido desde Washington el viernes tras la conclusión de su consulta sobre políticas con Japón.

"Los riesgos para las perspectivas y la inflación están, en general, equilibrados", y se espera que la inflación converja hacia el objetivo del 2% del Banco de Japón en 2027, señaló el FMI.

En el comunicado, el FMI señaló que su junta ejecutiva elogió la "fuerte resiliencia económica" de Japón ante las perturbaciones mundiales y coincidió en que el Banco de Japón estaba retirando adecuadamente la política monetaria acomodaticia.

"Señalaron que, a medida que la inflación subyacente converge hacia el objetivo del Banco de Japón, deben continuar las subidas graduales de las tasas hacia el nivel neutral" con un enfoque flexible, bien comunicado y basado en los datos, según el comunicado.

"Los directores destacaron la importancia de mantener un tipo de cambio flexible como amortiguador creíble", añadió.

El Banco de Japón puso fin a un estímulo masivo en 2024 y subió las tasas de interés en varias ocasiones, incluida la de diciembre, ante la perspectiva de que Japón estaba a punto de alcanzar de forma duradera su objetivo de inflación del 2%.

El banco central ha subrayado su disposición a seguir subiendo las tasas ante la expectativa de que la inflación subyacente converja hacia su objetivo del 2% en algún momento entre la segunda mitad del año fiscal 2026 y el año fiscal ⁠2027. El año fiscal de Japón comienza en abril.

Si bien el aumento ⁠de los precios del petróleo perjudica a la economía ⁠japonesa, que depende de las importaciones, los responsables de la política monetaria del Banco de Japón han manifestado su preocupación por que esto ⁠se sume a las presiones inflacionarias derivadas de años de aumentos salariales constantes y subidas generalizadas de los precios.

La serie de comunicados de tono agresivo del Banco de Japón ha llevado a los mercados a descontar una probabilidad de aproximadamente el 70% de que se produzca una subida de tasas en abril.

La caída del yen hacia el nivel clave de 160 por dólar también ha mantenido a los mercados en alerta ante la posibilidad de una intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas.

La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, lanzó el viernes una nueva advertencia contra los especuladores bajistas del yen, afirmando que Japón está dispuesto ⁠a actuar contra las maniobras especulativas en el mercado de divisas.

"Estamos dispuestos a utilizar todos los medios disponibles que sean legalmente viables, ya sean convencionales o no convencionales", dijo el viernes por la tarde en un programa en línea.