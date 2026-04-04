Covid-19 ¿Hay alerta por la variante BA.3.2? Esto dice la OMS

La variante BA.3.2 del Covid-19 ha generado atención en redes sociales y algunos medios que hablan de una posible “alerta”, pero de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una variante bajo vigilancia, sin señales de mayor riesgo frente a las que ya circulan.

Según la evaluación técnica del organismo, BA.3.2 está clasificada como una variante bajo monitoreo (VUM, por sus siglas en inglés), una categoría que implica seguimiento científico, pero no un nivel de preocupación elevado.

¿Qué dice la OMS sobre BA.3.2?

El documento señala que, con la evidencia disponible, el riesgo adicional para la salud pública es bajo en comparación con otras variantes derivadas de Ómicron.

En términos prácticos, esto significa que:

No hay indicios de que cause enfermedad más grave

No se han observado aumentos en hospitalizaciones o muertes

Tampoco hay señales de que afecte la eficacia de pruebas diagnósticas o tratamientos

Una variante con mutaciones, pero sin ventaja clara

El BA.3.2 es un sublinaje de Ómicron con múltiples cambios en la proteína spike (más de 50 mutaciones), lo que le permite cierto grado de evasión inmunológica.

Sin embargo, esa característica no se ha traducido en una mayor propagación.

La OMS subraya que la variante no muestra una ventaja sostenida de crecimiento frente a otras, mantiene una presencia global limitada y representa una proporción baja de los casos analizados a nivel mundial.

Vacunas y protección: lo que se sabe

Aunque BA.3.2 puede reducir la capacidad de neutralización de anticuerpos en laboratorio, el organismo internacional apunta que las vacunas actuales siguen ofreciendo protección contra enfermedad grave.

Esto refuerza la idea de que, hasta ahora, no hay cambios sustanciales en el comportamiento clínico del virus.

¿Por qué se mantiene en vigilancia?

La OMS explica que el monitoreo se debe a su perfil de mutaciones y a señales detectadas en estudios ambientales, como aguas residuales en algunas regiones.

Aun así, recalca que no hay evidencia suficiente para considerar que represente un riesgo mayor, por lo que su seguimiento es preventivo.