Entrevista a Rosario Piedra Ibarra, CNDH.

Al llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la exsecretaria de Morena y activista, Rosario Piedra Ibarra, se ha visto envuelta en la controversia. Desde la legalidad de su nombramiento, hasta sus acciones al interior del organismo autónomo, son parte de los temas cuestionados por organizaciones sociales e incluso víctimas. / Sin embargo, la ombudsperson aseguró, entrevistada vía telefónica por El Economista, que no se detendrá en la renovación de la Comisión, al tiempo que dijo defender su autonomía del gobierno federal.

—¿Desde su nombramiento, qué perspectiva tiene?

Renovar a la CNDH. Eso es lo que dije desde que llegué y asumí la presidencia, tenemos que trabajar para que esta Comisión cumpla con el objetivo para la que fue creada: defender a las víctimas, velar por los derechos humanos y no permitir que en este país impere la impunidad y todas las acciones ilegales que durante décadas han ensangrentado y manchado este país, que han enlutado hogares y tenemos una gran lista de agravios.

—¿Qué cambios hará y qué reformas propone?

Lo que se hacía anteriormente era cerrar las puertas de esta institución, siempre con el temor de que venían los colectivos, como han venido ahora últimamente en marchas, en manifestaciones.

Lo que hacemos nosotros es abrir las puertas (...) o incluso yo bajo a dialogar con todos ellos y, si no, pasa una comisión a hablar con ellos y escucharlos, ver qué podemos hacer desde esta Comisión y dar una respuesta.

—¿La desaparición de personas será su prioridad, debido a su experiencia?

Creo que el compromiso es con todos (los temas de violaciones a derechos humanos). Es un compromiso, claro, como familiar, (como) hermana de un desaparecido y como siempre lo he hecho, tengo que poner muy en alto la memoria de mi colectivo, pero sobre todo la memoria de todas las víctimas.

—¿Cuántas recomendaciones se han emitido desde su presidencia?

Lo vamos a dar a conocer en un informe. Pero han sido varias, y varias también las acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad son cerca de 50.

—¿Ha habido recomendaciones por el tema de la pandemia?

Sí ha habido para la protección de los trabajadores de la salud que han solicitado tener los insumos necesarios y hay otras que están por ahí en puerta, revisamos si procede o no la recomendación.

—¿Sobre las deficiencias en la entrega de medicamentos?

Cuando nos llegan quejas en ese sentido, se revisa; pero hasta el momento no nos ha llegado una queja.

Con relación a que la CNDH no presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el decreto presidencial que permite al Ejército participar en labores de seguridad pública hasta 2024, Rosario Ibarra defendió que la Comisión fue el único organismo que pidió se revisaran las leyes reglamentarias y cuestionó el decreto presidencial.

—¿Está cerrada la posibilidad de presentar un recurso ante la SCJN?

Legalmente, constitucionalmente no la cerramos nosotros; (las acciones de inconstitucionalidad) se hacen contra las leyes, no contra un decreto, lo hemos explicado.

Autonomía y gobierno

En el 2018, Rosario Piedra Ibarra fue candidata a diputada federal por Morena, además fue secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, al que no había renunciado como militante hasta el día de su elección como presidenta de la CNDH, el 7 de noviembre del 2019.

Todo ello formó parte de la polémica sobre su nombramiento, ya que la oposición advertía el riesgo de que la Comisión no contara con autonomía debido a la cercanía de Piedra Ibarra con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy haciendo todo lo necesario para que esta CNDH sea un organismo realmente autónomo y quiero aclarar una cosa: (a) cualquier poder”, dijo.

La discusión sobre el nombramiento de Piedra Ibarra no se ha cerrado. La Suprema Corte atrajo tres recursos interpuestos en tribunales contra el nombramiento bajo los expedientes: 116/2020, 122/2020 y 62/2020; dos de ellos son promovidos por organizaciones civiles y uno más por un particular.

Ante esto, la titular de la CNDH defendió: “Mi nombramiento fue legal, cumplió con todos los requisitos que se requerían (...) supe que está en trámite, que un juez aceptó un recurso de amparo, pero estaré atenta a ver qué resuelven y yo estoy aquí siempre respetuosa de la ley”.

—¿Ha habido presiones del gobierno o de otros poderes?

Hasta el momento, del gobierno no he tenido ninguna presión y si la hubiera, yo lo diría abiertamente. Pero sí puede haber presiones de otros grupos que de alguna forma velada, y de eso tenemos que estar muy atentos, vigilantes, que no vayan a tratar de presionarnos a llevar a cabo algo que no sea en favor de las víctimas.

—¿Actúa con tibieza frente a temas de gobierno?

Si alguna vez la CNDH ha actuado contra algún poder fáctico es ahora, y no lo digo yo, lo dicen todos los colectivos (...)yo me baso en lo que dicen las víctimas.

—¿Víctimas dicen que no hay acompañamiento de la CNDH?

He escuchado a todas las víctimas; que vengan aquí, se les abren las puertas, se dialoga con ellos, se les canaliza a la Visitaduría que debe resolver ese asunto, o si no puede la Comisión por sus alcances, por sus limitaciones, se les orienta a dónde acudir.

En relación a casos como Ayotzinapa, o la matanza de migrantes en San Fernando, entre otros, Piedra Ibarra dijo que se ha reunido con familiares de las víctimas y aceptó que algunas investigaciones no se han completado y en casi todos los casos no se ha reparado el daño.

[email protected]