Peso mexicano recupera terreno frente al dólar; mercado asimila cifras de la economía estadounidense

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la maña de este viernes. La divisa local recupera terreno después de una jornada de preocupación por las posibles consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado en la semana los precios del petróleo.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7699 unidades por dólar. Frente a un cierre oficial de 17.8449 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), su movimiento significa para el peso una mejora de 7.5 centavos, que son equivalentes a 0.42 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 17.9483 unidades y un mínimo de 17.7872 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, avanza 0.21% hasta 99.96 puntos.

"Hoy, el peso mexicano consigue recuperar terreno, en línea con otras divisas de Latinoamérica, a pesar de ⁠que las constantes tensiones geopolíticas impulsaron una salida de posiciones de los inversores sobre las divisas emergentes en la sesión previa", dijo Monex Grupo Financiero.

Se alistan para anuncio de la Fed

Sin novedades sobre la guerra, los operadores estudian la información económica. El ⁠Producto Interno Bruto de Estados Unidos desaceleró ⁠más de lo que se ⁠pensaba inicialmente en el cuarto trimestre, mientras que el ⁠gasto de los consumidores aumentó más de lo previsto en enero.

Los datos se conocen unos días antes de que la Reserva Federal estadounidense anuncie su decisión de política monetaria y publique sus proyecciones económicas, la próxima semana. El mercado apuesta a que mantendrá la tasa de interés sin cambios 99.2% de probabilidad.

Perfila avance semanal

El peso mexicano, que había tenido un buen desempeño este año, ha sufrido por la aversión al riesgo en los mercados tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Contra el cierre del viernes pasado, de 17.8034 pesos, recupera 3.35 centavos o 0.19 por ciento.