Sheinbaum celebra inicio de diálogo entre Cuba y EU; explica qué papel jugó México

La ⁠presidenta Claudia ⁠Sheinbaum calificó la mañana de este viernes de "bueno" el anuncio de Cuba de que ha iniciado un diálogo con Estados Unidos, y afirmó que México jugó ⁠papel ⁠de ⁠promoción de ⁠las potenciales conversaciones entre autoridades cubanas y estadounidenses.

"Qué bueno. Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático", dijo Sheinbaum durante su conferencia mañanera desde Manzanillo, Colima, en respuesta a la pregunta de un reportero sobre la apertura del diálogo cubano-estadounidense.

Al preguntársele ⁠si México había jugado ⁠algún papel en ⁠el acercamiento entre La Habana y Washington, la primera mandataria constestó: "Digamos que de ⁠promoción del diálogo tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas".

Más temprano el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos, que aplica una política de máxima presión contra la isla.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos", señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros del Partido Comunista y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros.

Esas conversaciones "han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", precisó Díaz-Canel.

El presidente cubano subrayó que las conversaciones con Estados Unidos son facilitadas por "factores internacionales", que no precisó.

(Con información de Reuters y AFP)