Con una generación efectiva de 1.004 terawatts por hora en el mes de febrero, la generación nuclear continúa formando parte de la canasta fundamental de electricidad en México. Este volumen corresponde a 6.25% del total de energía que se genera en el país, volumen que al no emitir gases de efecto invernadero es considerado energía limpia, que cumple con los compromisos internacionales y legales en materia de combate al cambio climático y que constantemente está en la discusión para una posible ampliación, sin que los tiempos y costos de nuevos reactores en el país permitan materializar los planes.

Historia de la planta nuclear Laguna Verde

Gracias a la central de Laguna Verde, ubicada a 60 kilómetros de Xalapa, en Veracruz, México es el único país en Latinoamérica que genera energía nuclear. En el actual contexto de discusión de una reforma energética que busca modificar el orden de despacho de energía, la nucleoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) forma parte fundamental de la argumentación del gobierno, que incluso la pondría en segundo lugar de despacho luego de la hidroeléctrica, por su continuidad en el suministro para garantizar la seguridad energética en la creciente demanda nacional.

Prácticamente desde que arrancó operaciones en 1995, cada inicio de administración se ha planteado la posibilidad de ampliar los actuales 1,640 megawatts instalados en los dos reactores de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, sin que las discusiones avancen más allá de la recepción de algunas propuestas por parte de empresas especializadas.

Las propuestas han girado en torno a duplicar la generación mediante otros dos reactores del mismo tamaño, dentro del terreno de 370 hectáreas donde se localiza la planta actual. Sin embargo, la demora en la construcción de estos reactores, de por lo menos 12 años, y el alto costo para las finanzas públicas, puesto que la generación nuclear puede ser legalmente generada únicamente por el Estado, han cancelado los planes.

Por ejemplo, luego de desmentir ya en dos ocasiones que la central presente problemas como ha trascendido en medios locales, la titular de Energía, Rocío Nahle, ha expresado que además de que gracias a su ampliación la central de Laguna Verde puede otorgarle ingresos a la CFE porque emite certificados de energía limpia, la ampliación de la generación nuclear garantizaría que México amplíe su capacidad de energía limpia y garantice energía constante para los mexicanos.

¿Cuál es la situación de la energía nuclear en México?

Apenas en la administración pasada, una comitiva de 21 ejecutivos de 15 empresas de generación eléctrica nuclear de Estados Unidos visitaron la nucleoeléctrica de la CFE y sostuvieron reuniones con representantes de la Secretaría de Energía. El objetivo: analizar la ampliación de la capacidad instalada de esta tecnología en el país y que sean empresas del vecino del norte las que colaboren en estas actividades, mediante el enlace del Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos.

Tras el accidente de Fukushima, Japón, en el 2011, países como Alemania se propusieron sacar de su canasta de generación este tipo de tecnología. Estas acciones tomarán más de dos décadas. La administración anterior de Francia (país con 90% de generación nuclear) había planteado una reducción de 50% de la capacidad, política que no ha ratificado el nuevo gobierno. Y ante los acuerdos ambientales de no aumentar en más de 2 grados la temperatura global al 2026, esta tecnología limpia que no emite gases de efecto invernadero ha retomado aceptación incluso entre ambientalistas como Third Way o el Natural Resources Defense Council, en Estados Unidos, donde hay 100 plantas.

