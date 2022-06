Una serie de audios divulgados en redes sociales exhibieron que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero sostuvo una plática con Emilio Lozoya Thalmann y en otras el padre de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) habla con el fiscal especializado Juan Ramos López.

En el primer audio filtrado, la voz que corresponde supuestamente al fiscal general, presionó a Lozoya Thalmann para que desistiera de un amparo en relación al caso de exfuncionario durante la administración de Enrique Peña Nieto.

“Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra… no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido, el abogadete ese, que se desista del amparo Ya no metas a ese cabrón enfrente porque las cosas las va a echar a perder”, se escucha en el audio.

Ante esos argumentos, la voz que correspondería al padre de Emilio Lozoya ofrece una disculpa y confirmó que el la acción legal fue hecha sin su autorización.

En un segundo audio, el que fuera titular de la Secretaría de Economía durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, solicitó hablar con Ramos López.

El fiscal ya me hizo ahí algunos cuestionamientos los cuales he estado revisando para que se los entregáramos, no sé si pudiera venir mañana”, se menciona la voz que correspondería al fiscal especializado.