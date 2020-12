El escándalo por el apagón eléctrico del lunes es deliberado y hace parte de una campaña que busca presumir una supuesta “debacle” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero eso es lo que quisieran aquellos que “ansían se entregue ese sector a los particulares”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La “inconformidad que tienen los conservadores”, obedece a que este gobierno decidió fortalecer a la CFE, dijo el presidente.

“Ellos querían destruirla porque el Dios de estos conservadores, a lo mejor no de todos, pero sí de los más ambiciosos, es el dinero. No voy a utilizar como fuente los evangelios porque se enojarían mucho”.

Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1992, explicó “se apostó por privatizar la industria eléctrica” al reformar la legislación secundaria “para empezar a entregar permisos a particulares que generaran energía eléctrica”, hecho que calificó como una “violación flagrante a la Constitución’’, que lo prohibía.

“¿Que buscaban? Quedarse con el mercado de la energía eléctrica. Eso era lo que buscaban desde el principio y esto llevaba a la par ir destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad, quitarle el mercado, arruinarla. Algo parecido a lo que echaron a andar en contra de Pemex”.

En aquel tiempo el asesor económico de Carlos Salinas era Claudio X. González padre, recordó, y a uno de los hijos de éste se otorgó una concesión para generar electricidad y venderla a la CFE.

“De Ernesto Zedillo a la fecha fueron ganando mercado las empresas particulares al grado de que ahora el 50% de la energía eléctrica que se produce en el país es generada por empresas particulares… Todo se agravó con la llamada reforma energética. Empezaron a dominar toda la industria eléctrica los particulares, no sólo nacionales sino las empresas extranjeras, en especial las españolas, Repsol, Iberdrola”.

Hoy, aseguró, la empresa Iberdrola, que es un “monopolio”, tiene contratos con la CFE, establecidos en el “periodo neoliberal”, por 30 años; de ahí que su gobierno decidió fortalecer a la CFE.

Si “lo que predomina en el sector energético es el lucro, pues no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor de energía eléctrica, ni para las familias, el uso doméstico, ni para las empresas”, abundó.

“Yo he hecho el compromiso de que no va a aumentar el precio, pero necesitamos que no haya abuso, necesitamos que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos, y necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad”.

