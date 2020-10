Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “no hay todavía rebrotes (de Covid)” y que “hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote”, insistió.

El mandatario aseveró que los fallecimientos a causa del virus disminuyen, lo cual, dijo, “demuestra con mucha claridad, precisión, que no hay un rebrote, que puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria, pero no se refleja en un incremento de fallecimientos y también la ocupación hospitalaria no ha tenido aumentos significativos. Esto es muy importante”, defendió desde Palacio Nacional.

Aunado a que algunos estados, como Chiapas y Campeche, podrían avanzar y mantenerse en semáforo verde, mientras que la mayoría de los estados sigue con resultados favorables, porque está disminuyendo consecutivamente la pandemia, “es decir, semana tras semana hay descensos en 20 estados”, aseguró López Obrador.

Antes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la epidemia en México sigue activa, ya que al comparar con las semanas previas, los contagios de Covid-19 ya no disminuyeron con la misma velocidad durante la última semana.

“Tenemos ya un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero en esta última más reciente que, de acuerdo al registro, es la (número) 41, ya no está disminuyendo a la velocidad que lo estaba haciendo”, detalló.

En al menos ocho entidades se registró un cambio en la trayectoria de la epidemia, al subir en vez de bajar los contagios, y se les podría pedir que extremen las medidas de seguridad sanitaria.

“¿Posibilidades?, una es que en la siguiente (semana) siga disminuyendo (la epidemia), ojalá, eso sería la deseable; la otra posibilidad que no, que cambie la trayectoria, en vez de seguir bajando regrese a aumentar, ese fenómeno lo vemos en este momento en estas ocho entidades federativas”, subrayó López-Gatell frente al mandatario mexicano.

En la conferencia, el Ejecutivo presentó que, como parte de una nueva estrategia para fortalecer el manejo de los contagios de coronavirus, habrá una concentración de la atención médica en algunos hospitales, a través de una reconversión hospitalaria.

“Vamos a concentrar en ciertos hospitales a lo mejor de los equipos y sobre todo del personal”.

maritza.perez@eleconomista.mx