Luego de señalar que ningún partido o político tiene la autoridad para agenciarse la bandera de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el diputado federal Rubén Cayetano García dijo que, a cuatro años de aquel lamentable hecho, lo único que queda claro es que Guerrero está en absoluto abandono en el ámbito de procuración e impartición de justicia.

En entrevista, el integrante de la fracción legislativa de Morena en la Cámara de Diputados aseveró que, en aquella entidad del sur del país, lo que hay es un retraso gravísimo.

Expuso que el problema es que “Guerrero tiene el peor poder judicial del mundo”: hay nepotismo, corrupción, amiguismo e influyentismo, con lo cual no es posible esperar a que haya una correcta impartición de justicia y menos en un asunto tan delicado como la desaparición de los estudiantes normalistas.

En ese sentido, el diputado federal por el distrito 8 de Guerrero, de donde son originarios 14 de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, manifestó que esa entidad necesita una refundación de su poder judicial para poder aspirar a que realmente haya impartición de justicia. Asimismo, expuso que con la forma en que ha evolucionado este caso ha quedado demostrado que en México no hay autoridad moral para impartir justicia. “Si hubiera justicia en este país, ya se sabría en dónde están los 43 muchachos de Ayotzinapa”.

Luego enfatizo: “No vamos a estar serenos, no vamos a estar tranquilos hasta encontrarlos”.

Al preguntarle qué aprendieron los guerrerenses de esos hechos, respondió que ojalá que sirva para quienes se dedican a la política, pero luego atajó su optimismo: “perro que come huevo, aunque le quemen el hocico”.

Dijo que la política debe hacerse con principios, pero dudó que muchos de los que se dedican a esto en Guerreo lo tomen en cuenta.

El legislador destacó que, mientras México no sepa la verdad sobre lo que pasó aquella madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, mientras no se sepa la verdad, “no tendremos autoridad moral para hablar de justicia”.

Aseguró que “estamos a tiempo de encontrar la verdad”, sobre todo ahora que inicia una nueva administración pública en el gobierno federal.

