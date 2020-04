El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) puntualizó que hasta el momento es difícil calcular el impacto económico en el país por la emergencia nacional por Covid-19. Sin embargo, previó que tanto la pérdida de empleos como la situación económica se traduciría en un aumento de la pobreza por ingresos.

De acuerdo con estimaciones internacionales, en América Latina México será uno de los países que enfrentarán una crisis económica importante. El Banco Mundial proyectó una caída del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que Standard and Poor’s estimó que la caída será de 6.7 por ciento.

Entrevistado por El Economista, el consejero del Coneval, John Scott Andretta, explicó que existen diversas razones por las cuales el impacto será mayor. Entre ellas mencionó la dependencia de la economía de Estados Unidos, la cercanía de los procesos electorales, la caída de las cadenas de producción y de las remesas, la baja del petróleo y la falta de crecimiento económico del año pasado.

“Las proyecciones del PIB y los resultados de los derechohabientes del IMSS, que cayeron poco más de 340,000 empleos en tres semanas, sugieren que la caída puede ser mayor a 700,000 trabajadores y, si es así, estamos hablando de una crisis mucho más rápida que la del 2009, en donde en todo el año se perdieron menos de 600,000 trabajos”, comentó.

No obstante, matizó que el efecto económico no se puede comparar en su totalidad con la emergencia del 2009 por la epidemia de la influenza H1N1, ya que se suman distintos eventos que México no tenía en ese momento, como la caída del crudo y una recesión económica.

Recordó que con la llegada de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, desapareció el Programa de Empleo Temporal y consideró que, a partir de la experiencia de la pérdida de trabajos por la contingencia, es un buen momento para retomar un programa que garantice empleo a quienes lo perdieron y que así se tenga la oportunidad de percibir un salario mínimo.

Agregó que, de Latinoamérica, México es de los países que menos recursos han comprometido para la atención de la pandemia por el nuevo virus.

“Como se sabe, en México no ha habido un (estímulo) fiscal significativo, sino más bien una política de austeridad, y ciertamente hay mucho margen adicional para aumentar los recursos en comparación con otros países”.

Recordó que el Banxico disminuyó la tasa de interés y anunció un paquete de créditos para la banca comercial. En tanto, agregó, las autoridades deben tomar acciones inmediatas para minimizar la pérdida de trabajos formales, a través del apoyo para el pago de salarios.

“Hay esta iniciativa de entregar créditos de manera masiva a pequeñas y medianas empresas. Es una buena política aún pendiente de implementarse, que tiene que iniciarse ya. Estas políticas no son para crisis en el futuro, sino para una que inició desde marzo”.

[email protected]