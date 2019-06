El senador independiente Emilio Álvarez Icaza se manifestó en contra de las visiones que consideran que el tema de los migrantes es un asunto de seguridad nacional.

“Que piensen que una familia de hondureños pobres con una carriola es una amenaza para la seguridad nacional de México es una derrota de los principios de la diplomacia mexicana de décadas”, opinó.

En rueda de prensa, el legislador consideró que tras la firma del acuerdo migratorio entre México y los Estados Unidos “estamos en una cadena sucesiva de actos violatorios de derechos humanos”.

Álvarez Icaza aseguró que existe una serie de acuerdos “que ni siquiera el Senado ha revisado y ya se están implementando”, y estimó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado los principios de la política, doblegado la Constitución y obligado a actos ilegales.

También sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tiene facultades para determinar si los migrantes centroamericanos van a transitar por el país o no. “La cancillería no tiene facultades para esa materia. No tiene facultades, aunque el presidente se lo delegue”, añadió.