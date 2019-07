El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que pactó con autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para entregarse en el 2017, a cambio de que no molestaran a su familia.

Conforme al exmandatario estatal, el acuerdo se pactó con autoridades del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que dejaran de molestar a su familia.

“Pacté mi entrega. Sí, a través de con los que eran mis abogados aquel entonces, se hizo una mesa de trabajo en la que mi abogado (Marco Antonio del Toro) en Ciudad de México, donde participaron funcionarios de aquella administración del Cisen, Segob y PGR”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, desde el Reclusorio Varonil Norte.

Según Duarte de Ochoa, el hecho de que su familia estaba “dentro de esta circunstancia” lo obligó a decirle al gobierno federal, encabezado entonces por Peña Nieto, qué debía hacer para que dejaran en paz a su esposa, Karime Macías, y a sus hijos, que son menores de edad.

“El acuerdo era muy sencillo, ‘te tienes que entregar antes de las elecciones a gobernador del Estado de México en julio’”, para que su familia pudiera irse a otro lugar y establecerse sin correr riesgo alguno, relató.

Expuso que no fue una detención, sino una entrega en Guatemala, y consideró que el acuerdo no se cumplió del todo, sólo en el aspecto de dejar a su familia, pero los demás elementos no, porque lo iban a trasladar a un penal federal.

El exgobernador de Veracruz aseguró que tiene información “valiosa y detallada” de muchos temas en contra de diversos exfuncionarios involucrados, que puede ser integrada en las indagatorias, la cual quiere entregar a las autoridades correspondientes.

Expuso que solicitó de manera formal al fiscal general de la República que envíe un agente del Ministerio Público Federal que le tome declaración ministerial y aporte la información que tiene.

Explicó que tomó esa decisión porque es un deber ciudadano, para dar la información que conoce y por la extorsión en la que se vio afectado, así como su familia.

Duarte de Ochoa añadió que su condena de nueve años “fue pactada”, a cambio de la entrega de recursos y la afectación de cargos.

Osorio rechaza señalamientos

“Nosotros (el gobierno) lo que queríamos era detenerlo, no acordar con él su detención. Teníamos que detenerlo, era una exigencia pública... Era una exigencia ya mayor, en la que se decía lo contrario. Se decía que se había pactado con él su libertad... Estábamos en la búsqueda de él para que enfrentara la ley”.

Fue la respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, en torno a las declaraciones de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, de que pactó con él su detención en Guatemala.

“La última vez que vi a Duarte fue en la Secretaría de Gobernación, en la que platicamos su salida del gobierno con base en las acusaciones. Le sugerí que enfrentara directamente ante la PGR”, aseguró el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores.

EL DATO

Reportan salida de titular de antisecuestro

Gualberto Ramírez Gutiérrez habría dejado la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Ramírez Gutiérrez habría dejado hace unos días dicha Unidad, tras ocupar el cargo desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Como encargado de esta Unidad, Gualberto Ramírez participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como en diversas averiguaciones sobre delincuencia organizada.

En el 2016 intervino en las acciones que llevaron a la detención de Marco Tulio Carrillo el Marlon, principal operador de Alfonso Arzate García, líder del Cártel de Sinaloa en Tijuana. (Notimex)