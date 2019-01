El presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer este viernes su declaración patrimonial. Informó que ya ordenó a todos los integrantes de su gabinete que hagan pública —y no dejen bajo reserva— su declaración, porque de lo contrario no podrán trabajar en el gobierno federal.

“Voy a dar a conocer mis bienes, y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos; porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva.

“Por cuestiones de índole morales, todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”.

Sin embargo, hay casos como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que no aceptaron hacer pública su declaración, según consta en el sitio Declaranet. En el caso del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, no la ha presentado.

Consultado por este diario, el consejero Jurídico, Julio Scherer, argumentó que todos los funcionarios tienen la prerrogativa de permitir o no que todas las personas puedan consultar los datos de su declaración. Destacó que en su caso, ya fue secuestrado en 1997 y no desea correr algún riesgo por hacer esta revelación.

El presidente Obrador fue cuestionado sobre si permitirá a algunos funcionarios no hacer pública su declaración, a lo que respondió: “Todos van a dar a conocer sus bienes. Nadie va a poder trabajar en el gobierno si no da a conocer sus bienes, si no transparentan sus bienes, de todos los niveles. Me patea el hígado saber que organismos internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción; como mexicano me indigna, me molesta. Eso se acabó”.

Por otra parte, negó que en diciembre se haya registrado un aumento de 65% en el número de homicidios respecto al mes anterior.