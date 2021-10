La reforma en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es tema en la relación bilateral porque existe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros mecanismos establecidos para que las empresas puedan hacer valer sus derechos, afirmó Marcelo Ebrard Casaubón.

“Cualquier empresa en México, hoy, que perciba que sus intereses son afectados por una disposición del gobierno, que le pueda ser desfavorable o que modifique reglas o contratos vigentes, puede imponer un procedimiento legal. No es desiderátum de la relación bilateral; no lo va a ser. Quienes están esperando eso son las empresas promotoras.

“¿Por qué no lo va a ser? Porque hay procedimientos establecidos entre los dos países. Si tú no estás de acuerdo con una medida que tome México, o viceversa, que Estados Unidos pueda tomar, tienes un camino legal para hacer valer tus derechos. Entonces, no se justifica que se vuelva un tema de la relación bilateral; por eso no lo es”.

En conferencia de prensa en la Cámara de Senadores y a pregunta específica sobre si los cambios constitucionales impulsados por el mandatario mexicano implicarían violaciones al T-MEC, como arguye la oposición al gobierno federal, el secretario de Relaciones Exteriores respondió que “hay muy diferentes mecanismos para que, si alguien se siente afectado o tiene afectación, pues pueda hacer valer sus derechos ante instancias predecibles.

“O dicho de otra manera, si esto hubiese ocurrido sin que tuviésemos el Tratado pues seguramente podría llegar a ser un gran tema bilateral. Hoy no lo es”, sostuvo.

Ebrard Casaubón añadió que esa es la “ventaja de tener un Tratado”, completó; “yo no lo veo como riesgo sino al revés, que tenemos un camino, un espacio, un procedimiento claro para resolver cualquier controversia con cualquier empresa”.

El canciller se reunió en privado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta, que preside Ricardo Monreal Ávila, la presidenta de la Mesa Directiva Olga Sánchez Cordero y las cuatro presidentas de comisiones de Relaciones Exteriores, a quienes detalló los alcances del diálogo de alto nivel sobre seguridad realizado el pasado viernes con una delegación del gobierno de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken.

Sobre el tema de la reforma constitucional lopezobradorista, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, afirmó que la mayoría de diputados federales y senadores del PRI votarán en contra de la misma por lo que no se concretará.

“Aun cuando algunos (priistas) votaran a favor no les darán los números para aprobarla”, confió el perredista.

rolando.ramos@eleconomista.mx