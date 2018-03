La explosión del mercado de pirotecnia en San Pablito pudo deberse a varias causas: la capacitación del personal que trabaja en temporada, las medidas de seguridad que se implementan hacia los visitantes, o incluso los métodos de almacenamiento, señaló Ana Lucía González Cervantes, representante legal de la Consultoría Proessa Legal, Salud y Seguridad.

Proessa colabora con el municipio de Tultepec en materia de protección civil en el área de pirotecnia desde hace un par de años, dijo la representante. La empresa, designada como consultor externo y que tiene su sede en Tultepec, se encargó de realizar un recorrido para constatar las medidas de seguridad en el mercado de pirotecnia en septiembre pasado.

En la inspección, indicó González Cervantes, se constató que existía un extintor, por lo menos , por cada uno de los 300 puestos. Cuando la Sedena da los permisos, da ciertas especificaciones para lo que se debe cubrir y efectivamente se cubren; a nosotros nos dijeron que debe haber un extintor, un bote de arena, palas, picos, debe haber letreros, señalizaciones, metraje en pasillos, así como condiciones en la estructuras de los puestos. Todo eso se cumplió, pero todo eso no fue suficiente para el siniestro , sostuvo González Cervantes.

En estas mismas fechas, en años anteriores, que son parte de la temporada alta del mercado, se había mantenido una pipa de agua, así como una ambulancia en el lugar como parte de la presencia de Protección Civil, aunque el día del siniestro aún no se sabe si se encontraban ahí, enfatizó.

Uno de los puntos focales para la seguridad en San Pablito son los visitantes, arguyó González Cervantes. Tenemos 300 puestos, pero de esos 300 cuánta gente entró (...), cómo garantizamos que (los asistentes) efectivamente no estén fumando, no traigan cigarrillos, no traigan encendedores; esa parte del chequeo al momento de la entrada no se hace .

Además, alertó, el almacenaje es otro punto que aún se necesita normar con mayor especifidad, ya que en la actualidad muchos vendedores pueden almacenar grandes cantidades de explosivos de un día a otro en función de los pedidos de los compradores. Lo que se tiene que puntualizar es que se tenga autorizado meter tanto almacenaje y no puedes sobrepasarlo. Tienes que a lo mejor darle a tu cliente ciertas características, a tal horario, en ciertas condiciones .

En la actualidad, la Sedena, que es la encargada de otorgar los permisos, debería en teoría ser la que realice los recorridos de inspección (...) aunque todavía hay un debate sobre a quién le corresponde realizar las inspecciones, si a la Sedena o a Protección Civil .

Por último, la representante indicó que hay muchas personas que se emplean en el mercado con motivo de la temporada alta. No obstante, a la mayoría de los trabajadores por temporada no se les capacita en el manejo de los juegos pirotécnicos.