El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) determinó que los comicios de San Juan Achiutla violaron los derechos de todas las mujeres residentes en ese municipio y ordenaron que se repita la elección para autoridades municipales en un plazo no mayor a 30 días.

Entrevistado por El Economista, el presidente del TEEO, Raymundo Wilfrido López Vásquez, explicó que ante la inconformidad de 22 mujeres por no permitirles votar en las elecciones del pasado 9 de octubre, se violaron sus derechos electorales y se volverá a repetir la elección en un plazo no mayor a un mes .

La actitud del presidente municipal actual fue retrógrada. Ante esa decisión revocamos la elección en esa comunidad, se ordena que se lleve a cabo una elección extraordinaria y estamos determinando un plazo de 30 días para que los órganos locales lo hagan de nuevo, garanticen el derecho a votar a todos los ciudadanos y en especial el de las mujeres .

Y es que en la comunidad mixteca de San Juan Achiutla se impidió votar a mujeres casadas en la elección de las autoridades municipales y únicamente se permitió la participación de solteras y viudas, esto al considerar que las primeras no habían cumplido con sus obligaciones y cargos comunitarios denominados tequios .

El tribunal llegó a un acuerdo y confirmó que hubo vulneración al derecho político-electoral de votar y ser votadas de las mujeres, así como al derecho a la igualdad y no discriminación, al no haberse permitido la participación de las casadas, bajo el argumento de que no se encontraban en el padrón municipal por no realizar tequios (servicio comunitario)... y que únicamente tenían derecho a votar los hombres y las mujeres solteras y viudas , dijo el presidente del TEEO.

En el caso de Achiutla, el órgano local analizó el miércoles el juicio electoral de los sistemas normativos internos número JNI/86/2017, que fueron promovidos por Leticia Ramírez Bautista y otras 21 mujeres.

El magistrado Wilfrido López señaló que se notificará en la brevedad al Instituto Electoral de Oaxaca para que realicen los preparativos necesarios y se coordine con el consejo electoral de la comunidad que realiza su propia lista del padrón electoral, y esta vez permitan votar a las mujeres .

En el padrón comunitario sí aparecen las mujeres que solicitaron el juicio, ya que en el 2013 votaron sin problemas, pero en esta última elección de manera arbitraria las dieron de baja por las razones de usos y costumbres, (...) no amerita una multa a los culpables, pero sí la repetición de la elección , indicó.