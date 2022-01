Días después de haber sido señalado públicamente de tener vínculos con líderes del narcotráfico, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) una supuesta “guerra sucia” en su contra de parte de “narcopolíticos”.

Acompañado de un abogado, el exfutbolista acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada para presentar un escrito donde denuncia a quien resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos.

Al salir de las instalaciones, el exseleccionado nacional de futbol señaló a su antecesor, Graco Ramírez, y su excomisionado de seguridad, Albert Capella, de tener acuerdo con Santiago Mazari Miranda, “El Carrete”, líder del cártel de “Los Rojos”, detenido por las autoridades federales en 2019.

“Hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”, dijo.

No tengo miedo, no pacto con criminales y hasta donde tope contra los que han dañado tanto a Morelos. pic.twitter.com/vSXFJhulNO — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2022

Tras asegurar que no pacta con delincuentes, Blanco Bravo señaló a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Fiscalía Anticorrupción de Morelos de entorpecer investigaciones por casos de políticos vinculados a la delincuencia y a la corrupción.

"No han actuado conforme a derecho, y cuando se necesita de su trabajo, o no hacen nada o entorpecen los procesos", refirió.

Respecto a la denuncia presentada en su contra por parte de legisladores locales, el gobernador dijo que no tiene nada que esconder, pues, afirmó, no ha pactado con delincuentes.

Diputados del PRI, Movimiento Ciudadano, PAN y Nueva Alianza del Congreso de Morelos presentaron la semana pasada denuncias contra Cuauhtémoc Blanco para que se esclarezcan sus presuntos nexos con el crimen organizado.

La denuncia argumentó la difusión de una fotografía donde se observa a Cuauhtémoc Blanco con tres presuntos delincuentes entre ellos Raymundo Isidro Castro Salgado, “El Ray”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos.

Al respecto, el ex futbolista afirmó: “no tengo miedo, no pacto con criminales y hasta donde tope contra los que han dañado tanto a Morelos”.

Hace un par de semanas apareció en Morelos una manta en la que se acusó a Blanco Bravo de tener acuerdos con grupos delincuenciales, y saber detalles del asesinato del activista Samir Flores, ocurrido en 2019.

El activista México-americano Bryan LeBarón pidió al gobierno de Estados Unidos intervenir para investigar a los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y Cuauhtémoc Blanco de Morelos, por posibles acuerdos con el crimen organizado.

Sobre ello, esta mañana en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: "no hace falta que nos pidan del extranjero. Lo ideal es que no haya esas recomendaciones; que nosotros actuemos, porque es nuestra responsabilidad. También, si nos hacen recomendaciones no tenemos por qué enojarnos, porque no tenemos nada que ocultar, no protegemos a nadie".

kg