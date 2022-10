Crimen usó desaparición de normalistas para imponer control territorial en Guerrero

El extitular de la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, señaló que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en septiembre de 2014, tenía una fuerte vinculación con el crimen organizado el cual utilizó este hecho como una forma de control de la zona.

En su primera aparición pública, tras dejar la fiscalía especializada, explicó que en la desaparición de los jóvenes hubo una cooptación del Estado mexicano, en especial de miembros militares, ya que de las 83 órdenes de aprehensión que se giraron, existen al menos 20 contra miembros del Ejército mexicano.

Durante su intervención en el evento Human Rights without borders: Mexico, State terror and US complicity, Gómez Trejo señaló que Iguala, Guerrero, es un centro de distribución de droga, gracias a la conexión directa que existe entre la entidad y Estados Unidos.

Por otro lado, el exfiscal expuso que para hacer justicia se debe tener en cuenta a las víctimas, ya que esa es la principal diferencia entre ser un fiscal cualquiera y uno que realmente logre dar con la verdad de lo que ocurrió.

Lamentan destitución

Por su parte, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los desaparecidos en 2014, señaló que cuando la investigación del ahora exfiscal del caso Ayotzinapa estaba dando resultados, Omar Gómez Trejo fue destituido y amenazado con abrir una investigación en su contra.

“Justo cuando el trabajo de la comisión especial del caso estaba dando resultados, gracias al trabajo del ahora exfiscal, entonces lo corren y lo amenazan con abrirle una investigación.

“La responsabilidad de esto es del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero”, señaló la madre del normalista desaparecido.

De igual manera, indicó que los padres de los estudiantes no tienen confianza con la designación del nuevo titular de la fiscalía especial para este caso, Rosendo Gómez Piedra.

Además, Cristina Bautista expresó que las madres y los padres de las víctimas quieren conocer qué pasó con sus hijos y saber dónde están; además señaló que esa es la justicia que buscan.

“Para nosotras, madres y padres de Ayotzinapa, la justicia es saber qué pasó con nuestros hijos y dónde están, y no somos los únicos que buscamos, hay miles de familias que buscan a sus familiares”, dijo.

También, aseguró que el gobierno anterior aún está inmiscuido en la investigación y eso no permite que se trabaje bien para dar con la verdad de los hechos.

