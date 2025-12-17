Congreso de EU aprueba estrategia de defensa para 2026; desafía retórica de Trump para Europa

El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles una estrategia de defensa para 2026 que da un férreo respaldo bipartidista a Europa, en contraste con la postura cada vez más hostil del presidente Donald Trump hacia sus aliados en ese continente y hacia la OTAN.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) determina anualmente los ejes en los que, según los legisladores, Estados Unidos debería concentrarse el año siguiente en materia de defensa.

Tras la adopción en la Cámara de Representantes la semana pasada, la versión de 2026 fue aprobada en el Senado con 77 votos a favor y 20 en contra y será enviada a la Casa Blanca para su promulgación.

El texto, de más de 3,000 páginas, recomienda un presupuesto anual global de más de 900,000 millones de dólares, unos 8,000 millones más que el año pasado, una señal de la firmeza del Congreso para las prioridades de defensa.

El Pentágono, bajo la égida del secretario Pete Hegseth, intenta enfocar la estrategia de defensa de Estados Unidos en América, con varios ataques en el Caribe y en el Pacífico contra embarcaciones acusadas de narcotráfico, en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela.

Pero la iniciativa del Congreso contempla mantener la presencia de Estados Unidos en Europa.

Prohíbe que haya menos de 76,000 efectivos en suelo europeo durante más de 45 días, restringe la retirada de equipo militar mayor, y refuerza los recursos para estados de la OTAN, en particular en la región báltica.

La NDAA dispone también 400 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, y establece nuevos límites a cualquier reducción de los 28,500 efectivos estadounidenses en Corea del Sur.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, destacó otras medidas, como la construcción de más buques militares "para ayudar a reducir la brecha" con China, así como el establecimiento del "Domo Dorado" antimisiles deseado por Trump, y un aumento del 3.8% en la paga del personal militar.