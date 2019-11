Querétaro, Qro. Tras el acuerdo al que llegó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), de generar para el ejercicio fiscal 2020 una bolsa de 31,600 millones de pesos de recursos federales para los estados, estos fondos serán destinados para aquellas entidades que tienen una menor distribución de recursos bajo la actual fórmula de participaciones federales.

El gobernador de Querétaro y presidente de la Conago, Francisco Domínguez Servién, dijo que con esta fórmula, sólo la mitad de los estados acceden a mayores participaciones.

“(La distribución de la bolsa se hará) bajo la fórmula de participaciones, si se corre la fórmula como está diseñada hoy, que viene con base en el crecimiento económico, en población, en ingresos propios… La mitad de los estados pierden y la otra mitad de estados ganan y estos 31,000 millones de pesos será para los estados que no ganan en la formula”, dijo Domínguez Servién.

La bolsa extra de 31,000 millones de pesos para el fortalecimiento fiscal de los estados son recursos con los cuales se compensa y se cumple en términos reales con las participaciones y aportaciones de 2019 más la inflación, expuso el gobernador.

Luego de que el miércoles 30 de octubre se acordó esta bolsa entre el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, y representantes de la Comisión de Hacienda de la Conago, prosigue plantear este aumento ante la Cámara de Diputados.

El próximo jueves 7 de noviembre, el gobernador queretano sostendrá un encuentro con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, Alfonso Ramírez Cuéllar, para ratificar el convenio ante la SHCP.

"Estaré el jueves reuniéndome con el presidente de la Comisión de Presupuesto de Cámara de Diputados, es un acuerdo alcanzado por la Conago, no es de los diputados y yo espero a que haya respeto al acuerdo que tuvimos con el secretario de Hacienda. Esto es un acuerdo, un acuerdo con el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), pero finalmente lo voy a ratificar el jueves con el presidente de la Comisión de Presupuesto”, dijo el presidente de la Conago.

Pacto por la concordia

Domínguez Servién planteó nuevamente que a nivel nacional se signe un pacto por la concordia, por lo que volverá al instar al presidente de la República, a signarlo.

El gobernador queretano destacó que es necesario recurrir a estos planteamientos, ante el entorno de inseguridad y de hechos de alto impacto que han ocurrido en el país.

“Dado lo que ustedes han visto en la semana, yo creo que es más que nunca (necesario el pacto), insistir al Presidente que podamos firmar este acuerdo, como se le vaya a llamar, por la concordia; en los cuatro rubros que he comentado: no dividir ya al país, ayudar al país a crecer económicamente, pacificar al país, evidentemente el tema de la corrupción y la erradicación de la pobreza (…) pero siempre lo he puesto en la mesa y él me lo ha aceptado, nada más no se ha dado la fecha”, mencionó.

El presidente de la Conago dijo que en próximo días solicitará un encuentro con el presidente López Obrador, ante la petición de gobernadores que solicitan reunirse con el titular del Poder Ejecutivo federal.

