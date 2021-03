La cifra actualizada oficial sobre exceso de mortalidad en México, que asciende a más de 300,000 casos, es la más cercana a la realidad de quienes murieron por Covid-19 o por causas derivadas de la epidemia, coincidieron los demógrafos Juan Manuel Herrero y María de la Paz López Barajas.

“La mejor forma que se ha encontrado para tener una idea, y así lo preciso, como para tener una idea, es el asunto del exceso de muertes a través de las actas de defunción… cuando digo que el número no necesariamente es preciso es por eso, porque en algunos de los casos pudiera haber sido una (muerte) derivada de una enfermedad respiratoria, una pulmonía, una neumonía; sin embargo, en la mayoría de los casos, dado el comportamiento tradicional que se sigue año con año, no tendrían explicación y la única explicación posible es la enfermedad que llegó, el Covid. Entonces, si bien no necesariamente la cifra es exacta, la cifra es muy aproximada”, dijo Herrero.

El exdirector general del Registro Nacional de Población (Renapo) dijo que hay problema de definición ya que las autoridades de salud llaman a las poco más de 200,000 muertes registradas, defunciones confirmadas. “Eso quiere decir que hubo una prueba de que fue Covid, pero todas estas muertes en exceso es que ni siquiera pudieron tener una prueba. No es que no sean muertes de Covid. La no claridad es la que genera toda esta turbulencia”.

Datos duros

Por su parte, López Barajas, consultora independiente, dijo que ya es momento de que el sistema de estadística de enfermedades y muertes en México sea más rápido y más oportuno para poder planear.

No es, necesariamente, consideró, que las autoridades quieran ocultar la información, sino que hay todo un trabajo por hacer.

“Necesitamos saber lo básico: de qué nos enfermamos, cuántos y de qué, cuáles son las enfermedades letales, cuáles nos han matado, de qué nos han matado las enfermedades para poder planear”, comentó.

El gobierno no debe preocuparse porque la información sobre las muertes en el país salga en primera plana, consideró, porque eso es necesario.

“Demográfica y estadísticamente hablando, los riesgos se calculan con datos duros… necesitamos saber los números… la estadística es el reflejo de cómo estamos para poder tomar decisiones acertadas, oportunas, pronosticar comportamientos, valorar los riesgos y, en el caso de la muerte por Covid, poder frenarlas”, mencionó.

La maestra en demografía explicó que hay personas que fallecieron, incluso sin que nadie las haya atendido, ni en su casa ni en ningún lado, pero luego con la autopsia u otras razones se encontró que su fallecimiento está asociado al Covid-19.

Detalló que el exceso de mortalidad también se ha dado por la reconversión hospitalaria ya que se priorizó la atención de personas infectadas.

”No es que esté mal que haya una intención de atender primero lo primero, pero dejar de brindar los servicios médicos para población ya vulnerable eso también ha implicado un exceso de muertes”, dijo.

Añadió que “todavía vamos a ver más defunciones retrasadas. Me duele mucho decir esto pero hay personas que ahorita libraron el Covid, pero su calidad de vida quedó muy deteriorada y no sabemos qué va a pasar en los próximos meses”.

