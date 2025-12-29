Metales preciosos retroceden, la plata cae tras superar los 80 dólares por onza

Los metales preciosos retrocedían el lunes, con la plata replegándose tras superar los 80 dólares por onza a primera hora del día y el oro cediendo desde máximos históricos, después de que los inversores recogieran beneficios, y el alivio de las tensiones geopolíticas redujo la demanda de refugio seguro.

El oro al contado bajaba un 1.7%, hasta 4,455.34 dólares por onza en la apertura de la jornada en los mercados, tras alcanzar el viernes un máximo histórico de 4,549.71 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero perdían un 1.2%, hasta 4,500.30 dólares la onza.

"La caída de precios de esta mañana, que sigue a máximos históricos, es atribuible principalmente a los operadores que recogen beneficios de cara a fin de año", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

La plata al contado bajaba un 4.6% a 75,47 dólares la onza, tras retroceder desde el máximo histórico de 83.62 dólares alcanzado a comienzos de la sesión.

"Una combinación de toma de ganancias y conversaciones aparentemente productivas entre Trump y Zelenski sobre un posible acuerdo de paz han presionado a la baja al oro y la plata", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que él y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, están "acercándose mucho, tal vez mucho" a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

El lingote de oro ha subido un 72% este año, impulsado por factores como la suavización de la política monetaria estadounidense, la debilidad del dólar, las fricciones geopolíticas y las fuertes compras de los bancos centrales. Por su parte, la plata acumula un alza anual del 181 por ciento.

Precio del oro en 5,000 dólares la onza

En este contexto, UBS elevó su precio objetivo del oro a 5,000 dólares la onza durante los tres primeros trimestres de 2026, antes de esperar que los precios se moderen a 4,800 dólares la onza a finales de 2026, frente a su previsión anterior de 4,300 dólares la onza.

El banco espera que la demanda de oro aumente de forma constante hasta 2026, apoyada por los menores rendimientos reales, las persistentes preocupaciones económicas mundiales y la incertidumbre en torno a la política interna de Estados Unidos, en particular vinculada a las elecciones de mitad de mandato y el aumento de la tensión fiscal.

"Si aumentan los riesgos políticos o financieros, los precios podrían subir hasta 5,400 dólares por onza (antes 4,900 dólares por onza)", dijo UBS en una nota.