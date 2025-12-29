Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

China bajará los aranceles a la importación de algunos productos a partir de 2026

En un listado de 935 productos, los tipos arancelarios provisionales aplicados a su importación serán inferiores a las tasas de nación más favorecida aplicadas a los Estados miembros de la OMC.

main image

Contenedores en el puerto de Yantian, en Shenzhen, China.Reuters

Reuters

China anunció el lunes ajustes arancelarios para algunos productos a partir del próximo año, incluida la reducción de los derechos de importación de materias primas basadas en recursos, como el polvo negro reciclado para baterías de iones de litio.

El país también reducirá los gravámenes sobre productos médicos, como vasos sanguíneos artificiales y kits de diagnóstico para determinadas enfermedades infecciosas, según un comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado.

Te puede interesar

En el caso de 935 productos, los tipos arancelarios provisionales aplicados a su importación serán inferiores a las tasas de nación más favorecida aplicadas a todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, añadió.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete