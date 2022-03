De cara al inicio del proceso de selección de dos nuevos comisionados del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la autonomía y conocimientos claros sobre los procesos de transparencia son elementos necesarios para mantener el trabajo y la fortaleza de este instituto, señalaron expertos en la materia.

Gerardo Laveaga Rendón, quien fuera comisionado presidente del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), resaltó que aquellas personas elegidas para las dos vacantes que dejarán el 31 de marzo los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, deben contar con dos elementos fundamentales: consistencia técnica y valor.

“Sí sólo tiene la consistencia técnica no va a servir de nada, porque va a ser alguien que va a entender bien, pero si no se va atrever a nada (...) no va tener el arrojo y los bríos para exigir que se abra una información”, consideró.

Mientras que, dijo, si lo único que tiene es ser una persona valiente, activista y comprometida, pero sin la formación necesaria, corre el riesgo de ser desarticulada en el momento, ya que “el INAI es una tarea que exige esos dos elementos. Creo que son las dos grandes virtudes que se requieren y ojalá el Senado las tome en cuenta”.

El también abogado y académico añadió que ante la falta de una cultura de transparencia en el sistema gubernamental y los servidores públicos, es fundamental reforzar no sólo al INAI, sino a entes como la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, para abonar a la vida política del país.

El excomisionado expresó que en su perspectiva no ve riesgos sobre una posible injerencia política en este próximo proceso de selección, sin embargo, consideró que sí existe un grave riesgo de que los senadores no se tomen la seriedad para buscar un perfil con estas características.

Laveaga Rendón sostuvo que hay candidatos muy sólidos y competentes para que el INAI se mantenga fuerte.

Por su parte, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, subrayó que este proceso de selección es sumamente importante, ya que se trata de un órgano constitucionalmente autónomo por lo que, más allá de los requisitos de ley, los candidatos deben contar con características de idoneidad que puedan asegurar su autonomía.

Sobre el proceso que arranca el día de hoy, con las primeras entrevistas a los candidatos, Checa Gutiérrez consideró que ha sido un reto para el Senado, ello debido a los tiempos que han sido reducidos, con lo que es difícil tener un análisis de la información de los candidatos, para así tener certeza de la trayectoria de las personas.

Este martes las comisiones unidas de Anticorrupción y de Justicia del Senado arrancarán con entrevistas de los 48 candidatos al INAI.

