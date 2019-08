Analistas y expertos

José Antonio Crespo

CIDE

Por una parte se han restringido las prerrogativas de la clase gobernante con las políticas de austeridad; hay pendientes en temas como seguridad y transparencia en programas sociales. Los programas sociales no parece que estén funcionado bien. Algunos, como el de los adultos mayores, quizás estén generando una ayuda adecuada. Las becas para estudiantes quizás también. Lo malo es que el dinero será sacado de dinero bueno. Parece que el de Jóvenes Construyendo el Futuro no está funcionando bien, con las evaluaciones que se han hecho. Quitar salarios excesivos en la burocracia del país ha sido un avance. Otro pendiente será el crecimiento económico.

José F. Santillán

TEC de Monterrey

Tras un primer periodo de la gestión de la llamada cuarta transformación, se puede observar que la política se ha centrado en la figura de un sólo hombre: el presidente Andrés Manuel López Obrador. La política mexicana se había despersonalizado, se había horizontalizado por decirlo así, de tal manera que pesaban las opiniones de los líderes de los partidos, y desde las bancadas en el Congreso de la Unión, de los gobernadores. Y casi sin percibirlo —él y nosotros— hemos sido presa —más nosotros— de esta centralización de la atención y del poder. López Obrador se ha desinstitucionalizado y ha afectado el equilibrio entre los poderes de la Unión.

José F. Gallardo

General en retiro

En materia de seguridad, en lo único que se ha avanzado es en la militarización del país. Vimos también que lo que la mafia del poder, el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos no le pudieron dar al Ejército Andrés Manuel se lo da a través de una reforma constitucional en donde les entrega el poder, digamos total, sobre el asunto de seguridad pública, que es una función exclusiva de la autoridad civil. En el primer año también el mandatario ha integrado al Ejército en otras áreas de manera más profusa, como la construcción del aeropuerto. La Guardia Nacional, más que atacar el problema de inseguridad, se ha enfocado a la represión de migrantes.

Eliana García Laguna

Exsubprocuradora de PGR

Consideró que el gobierno federal no ha podido cumplir su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, combatir los feminicidios, ni garantizar la protección para periodistas y defensores de derechos humanos. No hay una política comprometida con los derechos humanos, independientemente de la buena voluntad del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas. No se ha cumplido la demanda de búsqueda de desaparecidos, a pesar de haber 400,000 millones de pesos. El mecanismo de protección a periodistas está abandonado. No hay una política para combatir el feminicidio.

Viridiana Ríos

Universidad de Harvard

Entre las decisiones positivas de la actual administración en materia de política social destaca que haya un enfoque en tratar de ampliar la capacidad de los individuos por ingresar al mercado laboral, en vez de solamente darles más nivel educativo, concretamente al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También consideró positivo el programa Sembrando Vida, porque no sólo atiende que se den recursos al campo, sino que haya una reforestación. Sin embargo, expuso que este gobierno, a pesar de que cuenta con ciertas ideas que son positivas, incluyendo la universalización de los apoyos, no tiene la capacidad para hacerlas realidad.

José Luis Chicoma

ETHOS

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha abusado de la figura de asignaciones directas de contratos de compras y servicios, y, si bien no es una acción que pueda calificarse como corrupción, sí es un abuso de las excepciones que la propia ley tiene. El punto es que hay adquisiciones que pasan de ese monto, se autorizan por excepción y en esos casos no hay tope, por lo que adelantarnos a decir que es ilegal adjudicar tanto sería una generalización apresurada, pues habrían de conocerse los montos y la excepción empleados en cada uno de los procedimientos, manifestó el experto del Laboratorio de Políticas Públicas.

Eduardo Bohórquez

Transparencia Mexicana

Si bien hay una percepción de que se avanza en el combate a la corrupción, aún no hay sentencias de un juez, ni activos recuperados. Las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los funcionarios públicos sigue siendo un dolor de cabeza para esta administración. Un cambio es que se integró la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT al trabajo de la Fiscalía General de la República.

María Elena Morera

Causa en ComúnHeading 2

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una reforma amplia en materia de seguridad sin tener claro cómo se va a lograr tener resultados. Hacer una nueva institución de seguridad (Guardia Nacional) es todo un desafío desde el reclutamiento, la operación y el presupuesto asignado. Hacia el futuro, se deben centrar los esfuerzos a que la Guardia Nacional funcione.

Luis Raúl González P.

CNDH

Es necesario favorecer la interlocución para ayudar a las víctimas. El gobierno tiene la oportunidad de contar con insumos elaborados por el organismo para actuar en la defensa de los derechos fundamentales. La defensa de los derechos humanos no riñe con el ejercicio del poder, sino que se complementan, porque uno es el observador de los gobiernos para que no se rebasen los límites que las leyes establecen.

Ana Cristina Ruelas

Artículo 19

El reconocimiento de la violencia no es suficiente; se requieren acciones contundentes, de una política de Estado que garantice la libertad de expresión. El presidente ha faltado en reconocer la importancia de la libertad de expresión y el trabajo periodístico en el desarrollo del país. Estigmatizar a la prensa incrementa niveles de riesgo que enfrenta.

Lorenzo Córdova

Instituto Nacional Electoral

El INE es un órgano del Estado mexicano dispuesto a colaborar con las otras instancias públicas federales y locales, con independencia del signo político o condición ideológica que ostenten. Es un órgano del Estado, más no un órgano político. Confía que el cambio de gobierno abra una nueva ventana de oportunidad para seguir trabajando.

Juan Martín Pérez

Red por Derechos de la Infancia

No hay continuidad de las políticas públicas que establecen las leyes en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La administración se encuentra rodeada de debates y cuestionamientos por un asunto personal y político del propio presidente en torno a las estancias infantiles. Hay un retroceso en avances de sexenios anteriores.

Edith Olivares

Amnistía Internacional

Desde hace 12 años hay un incremento en la desaparición de personas, y, por parte del Estado limitaciones para dar respuesta. Los colectivos siguen exigiendo a las autoridades una respuesta sobre sus familiares. La importancia que le da cada representante del Estado a este tema se tiene que reflejar en el resultado, por lo que es necesario contar con recursos para realizar búsquedas.

Jennifer O’Donoghue

Mexicanos Primero

En el discurso, el gobierno tiene una visión de equidad, inclusión y revalorización magisterial, que son aspiraciones que han sumado simpatizantes. Hasta el día de hoy se tiene muy poca información de cómo se van a concretar todas esas aspiraciones. Fue un paso muy grande la aprobación de una reforma educativa, pero se está viviendo una brecha entre papel y realidad.

María de la Luz Estrada

Observatorio Nac. de Feminicidio

Se anuncian estrategias de protección para las mujeres y el siguiente paso, sobre cómo se van a implementar, no existe. Las autoridades aún tienen una deuda de una mirada estratégica para que los planes tengan un efecto positivo en la vida de las mujeres. Se detectan fallas en la aplicación de las políticas públicas y las leyes, porque no se cuenta con mecanismos de vigilancia.

Fernando R. Doval

Partido Acción Nacional

Estamos muy preocupados por el rumbo que está tomando el país. No se observan resultados en materia económica, la economía está completamente estancada. Además, hay más desempleo que hace un año, no hay crecimiento. Se ha caído la inversión. No hay logros, y lo que sí vemos es mucho autoritarismo, mucho deseo de concentrar el poder, de despreciar la crítica, de despreciar a los opositores.

Ángel Ávila

Partido de la Revolución Democrática

No habrá logro que valga mientras el gobierno no genere seguridad y crecimiento económico, factores que están ausentes. El presidente López Obrador no tiene nada qué presumir. Los dos temas que los mexicanos están esperando son en materia de seguridad y el crecimiento. En seguridad, lo único que nos puede decir es que se levanta muy temprano, pero los índices de inseguridad están por los cielos. Hoy tenemos más robos, más secuestros, más asaltos.

Jorge Álvarez Máynez

Movimiento Ciudadano

Hay decisiones que preocupan en materia de seguridad y economía. Indicadores como el crecimiento económico y la generación de empleos están en los niveles más bajos, y la Iniciativa Privada ha reaccionado de muy mala manera. En materia de austeridad, preocupa que se use como pretexto para el desmantelamiento del sistema de salud. Se toman decisiones drásticas, como bajar sueldos, que está bien, y absurdas, como cancelar el aeropuerto.

Ricardo Monreal

Morena

Entre mucho de lo bueno del gobierno destaca haber iniciado un cambio de régimen político. En México se habían experimentado alternancias políticas en los años 2000 y 2012, pero ahora se vive una real transición. Otro punto a favor del mandatario mexicano consiste en que no ha endeudado al país, como en el pasado. No veo nada malo en el gobierno. Lo malo lo van a destacar los adversarios. Sí hay pendientes, como en todo, pero se van a ir atendiendo.

Karla Quintana

Comisión Nacional de Búsqueda

Reconoció que falta mucho trabajo por hacer en materia de personas desaparecidas, aunque argumentó que se va avanzando en la construcción de una base de datos y protocolos en los que se cuente con la participación de las autoridades y familiares de las víctimas. Se pronunció por incluir en estos procesos a las organizaciones internacionales. Afirmó la actual funcionaria de gobierno que se está fortaleciendo el mecanismo de búsqueda.