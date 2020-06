Ante el incremento de los homicidios en Guanajuato, y luego de que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, amagó con incrementar las acciones de violencia en Guanajuato, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, reveló que se hizo un replanteamiento en la estrategia de seguridad en aquella entidad, por lo que se enviaron más elementos federales.

En conferencia de prensa en Michoacán, Alfonso Durazo dijo que la próxima semana presentará un informe sobre las acciones que implementó el gobierno federal en conjunto con el estatal.

“Adelanto que se han reforzado de manera importante el estado de fuerza federal, y se ha replanteado la estrategia con el fin de atender de manera prioritaria aquellas zonas que requieren de una presencia mayor de las fuerzas de seguridad pública”, mencionó.

El pasado 21 de junio, mediante un video, vestido de jeans azules, chamarra negra y portando un arma en la espalda, José Antonio Yépez Ortiz dijo que enfrentaría a sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a las autoridades que -dijo- lo respaldan.

Al borde del llanto, exclamó: “aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un perro, me les voy a aferrar”.

Tan sólo la semana pasada, en Guanajuato fueron asesinadas más de 100 personas en diversos hechos de violencia.

Este viernes se informó la desaparición de cuatro jóvenes en Celaya, Guanajuato: Sharon Stepanie Carreño Ortiz; Ana Beatriz Santana Sánchez; Jorge Paulo Sandoval Rodríguez, además de una cuarta persona de quien no se conoce su identidad.

[email protected]