La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la detención, en un domicilio de San Isidro Elguera en Celaya, Guanajuato, de la madre, prima y novia de José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien en represalia ordenó una serie de bloqueos carreteros e incendios a negocios en Celaya.

Mediante un par de videos, el Marro amagó a las autoridades de los tres niveles de gobierno con incrementar la violencia en la entidad.

El sábado pasado, en una operación conjunta, elementos de la Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato cumplimentaron un cateo en un inmueble de Celaya, donde se detuvieron a unos 26 presuntos integrantes de dicho cártel, y a quienes se les aseguraron un kilo de metanfetamina y de aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo. Entre los detenidos estaban María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”, madre, prima y novia, respectivamente, del Marro, quienes también serían señaladas de operadoras financieras.

En respuesta, el líder de ese cártel ordenó realizar una serie de bloqueos carreteros e incendios de vehículos y negocios en los municipios de Salamanca, Cortázar, Juventino Rosas y Celaya.

En los videos que difundió en redes sociales, Yépez Ortiz dijo que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se presentaron, principalmente en Celaya, para disputar la plaza.

El sábado pasado se dio a conocer el asesinato de dos mujeres, una de ellas embarazada y la otra menor de edad, dentro de un domicilio de ese municipio de Guanajuato.

En un primer video, vestido de jeans azul, chamarra negra y un arma en la espalda, José Antonio Yépez Ortiz dijo que enfrentaría a sus enemigos del CJNG y a las autoridades que -aseguró- lo respaldan.

En otro video, con la voz entrecortada, dijo saber de la detención de su madre y exclamó: “aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un perro, me les voy a aferrar”.

Diversifica actividades

Aunque el combate al robo de combustible desplegado por el gobierno de México ha afectado al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), la organización se ha mantenido derivado de la diversificación de los ilícitos que comete, indicó un análisis de InSight Crime.

“La resiliencia del CSRL se debe principalmente a tres factores: su líder alias el Marro, la diversificación que ha logrado en sus fuentes de ingreso, y su arraigo en las comunidades donde opera”, aseguró Víctor Sánchez, consultor y experto en seguridad de la Universidad de Coahuila, a InSight Crime.

El CSRL ha conseguido mantener en la nómina a sicarios que se dedican a extorsionar, pese a que ha tenido problemas financieros, expuso la agencia.

Violencia en Sonora

El sábado pasado, sobre la carretera estatal Caborca-Sonoyta, fueron encontrados los cuerpos de al menos 10 personas.

Se presume que el hecho tuvo relación con los enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado que se registraron la noche del pasado viernes en Caborca, Sonora.

El colectivo Buscadoras por la Paz indicó que será la Fiscalía local la que identifique a los cuerpos localizados.

José Antonio Yépez

Huachicolero, desde el 2014

José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, incursionó en el 2014 en el robo de combustible como lugarteniente de David Figueroa, alias el Güero, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas, a quien se le identifica como miembro fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Para el 2017, según la agencia InSight Crime, Yépez ya había asumido el mando de la organización, por lo que entabló una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de combustible en Guanajuato, principalmente proveniente de la refinería de Salamanca.

Para ese propósito, el Marro se habría aliado con Ismael el Mayo Zambada, socio y líder del Cártel de Sinaloa, así como con el grupo Los Viagras, originarios de Michoacán, para detener el avance del Cártel Jalisco con préstamos de materiales y personal para apoyar la lucha.

El Cártel de Santa Rosa de Lima deviene de la comunidad del mismo nombre, situada en el municipio de Villagrán, donde el Marro tiene fincada su red de soporte popular, aunque también la tiene en los municipios de Celaya, Salamanca, Santa Cruz, Juventino Rosas, Irapuato y Valle de Santiago.

La disputa con el CJNG se centra en un corredor por donde pasan los ductos de Pemex y que comprende los municipios de León, Salamanca, Irapuato, Celaya y Los Apaseos.

