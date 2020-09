Los gobiernos federal y de Jalisco aseguraron que las diferencias partidistas que puedan existir no deben ser impedimento para lograr acuerdos en ciertos rubros.

Este sábado, el mandatario Andrés Manuel López Obrador inauguró la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, acto en el que junto con el gobernador Enrique Alfaro, se señaló el tiempo tan prolongado que se llevó su construcción porque no fue atendido por otras administraciones.

López Obrador expuso que cuando se gobierna, se debe atender a todos, no discriminar a nadie, sin importar las cuestiones partidistas. "Aquí está el ejemplo en Jalisco. Como vengo comentando, a pesar de las diferencias trabajamos juntos por el bien general (...) y esta es una demostración de cómo se está trabajando de manera coordinada".

En tanto, el gobernador Enrique Alfaro manifestó que, tras los comicios presidenciales del 2012, la obra fue retomada, y si bien en septiembre del 2013 se dio el banderazo de salida, "se dejó abandonado todo el resto de la agenda, no se abordaron los temas de alternativas de movilidad no motorizada, no se hizo un programa de renovación de nuestra infraestructura vial, mucho menos se puso orden en el transporte público".

Recordó que para entonces se dijo que tendría un costo de 17,000 millones de pesos, y que se terminaría en el año 2017. "Ninguna de las dos cosas pasaron, evidentemente la Línea 3 representa sin duda un ejemplo de cómo la falta de planeación, la falta de transparencia y la falta de claridad pueden complicar un proceso".

"La historia de este sistema de transporte masivo inició en 1989, el 1 de septiembre, con la entrega de la Línea 1, y este plan de trabajo para poder dotar a nuestra ciudad de un sistema de transporte eficaz tuvo un segundo paso decisivo seis años después, en 1994, el 1 de julio, entró en operación la Línea 2 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano. Tuvieron que pasar 26 años para poder llegar hasta este día".

Alfaro reconoció entonces que la actual administración retomó la obra. "En el Presupuesto de Egresos que se aprobó para el año 2019, la Línea 3 tenía etiquetado alrededor de 1,000 millones de pesos para su culminación, pero cuando nos metimos a hacer una revisión con los equipos técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos dimos cuenta que faltaban alrededor de 4,500 millones".

Ante este escenario, el gobernante explicó que se recibió el apoyo de la administración lopezobradorista.

"Quiero por eso decirle, presidente, que lo que hoy celebramos también es eso, es entender lo que representa el diálogo y la posibilidad de construir acuerdos. Usted tomó una decisión en un momento difícil, también parece que las diferencias que podríamos tener nos iban a alejar de la posibilidad de construir una solución para nuestra ciudad.

"Por eso hoy Jalisco le reconoce su apoyo, sin ningún tipo de matiz. Usted nos apoyó y usted se la jugó por nuestro estado y por nuestra ciudad y por eso se lo agradecemos de verdad, de corazón", dijo Enrique Alfaro.