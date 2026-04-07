BM prevé caída del PIB global y aumento de la inflación

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial (BM), afirmó ayer 7 de abril, que la guerra en Medio Oriente provocaría una cierta desaceleración del crecimiento de la economía mundial y un aumento de la inflación, independientemente de la rapidez con la que concluya.

Banga, en una intervención en un acto organizado por el Atlantic Council antes de las reuniones del BM y el Fondo Monetario Internacional de la próxima semana, señaló que el BM fue capaz de desembolsar rápidamente miles de millones de dólares en fondos a los países afectados por la guerra utilizando sus ventanas de crisis, tal y como hizo durante el punto álgido de la crisis de la pandemia por Covid-19.

El director del BM afirmó que el impacto de la guerra dependería de la gravedad y la duración de la perturbación en los mercados energéticos. Un rápido fin del conflicto permitiría cierta normalización en los próximos meses, mientras que un alargue del mismo prolongaría el impacto entre seis y ocho meses.

“En cualquier caso, si tenemos en cuenta que el mundo tenía un crecimiento probable del Producto Interno Bruto de 2.83% antes de este reciente conflicto, es posible que el impacto se sitúe entre 0.3 y 0.4% en el escenario base, y llegue hasta más de 1.0% en el escenario más desafiante de mayor duración”, afirmó.

La inflación podría verse afectada en hasta 0.9 puntos porcentuales, señaló.

Banga espera que los responsables financieros reunidos en Washington debatieran cómo ambas instituciones podrían ayudar a los países gravemente afectados por el aumento de los precios de la energía y las interrupciones en las cadenas de suministro como consecuencia de la guerra.

“Nosotros, como institución, podemos ayudar porque contamos con ciertos tipos de ventanas de respuesta que denominamos ventanas de respuesta a crisis”, mencionó Banga, refiriéndose a las normas del BM que permiten a los países solicitar un acceso rápido a 10% de los fondos no desembolsados de programas previamente aprobados.

Banga señaló que los países afectados por la guerra podrían acceder potencialmente a unos 30,000 millones de dólares a través de estas “ventanas de crisis” en los próximos dos o tres meses, con hasta 70,000 millones de dólares disponibles a lo largo de seis meses.

Sin embargo, advirtió que los países deben tener cuidado de no agravar sus dificultades fiscales concediendo subsidios que no puedan permitirse o que puedan desencadenar problemas aún mayores en los próximos años.