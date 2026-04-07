Plan B de reforma electoral avanza en comisiones de la Cámara de Diputados

Diputados del PT confían que una vez aprobado el llamado “Plan B” de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, las diferencias con sus aliados, el PVEM y Morena, quedarán en el pasado de cara al proceso electoral de 2027, ello al defender que están en su derecho de tener opiniones diversas sin que esto implique romper con el movimiento de la 4T.

Este martes, con 73 votos a favor y 13 en contra, avanzó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, la minuta del Senado que reforma los artículos 115 y 116, y adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución en materia electoral; mejor conocido como el “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este proyecto, el cual ya no incluye lo referente a la posible promoción de la mandataria mexicana durante el proceso de revocación de mandato, gracias al rechazo expresado por PT, será votado ante el pleno de San Lázaro este miércoles 8 de abril.

El dictamen plantea, entre otras cosas, que los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Aunado a que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder de 0.70% del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.

Asimismo, se precisa que las autoridades electorales no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, esto incluye a los consejeros, magistrados, secretarios titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral; así como aquellos integrantes de organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas. Además, plasma una reducción gradual del presupuesto del Senado.

Luego de que se hiciera evidente la inconformidad del PT con algunos puntos planteados en la primera Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, y luego con lo referente a la revocación de mandato de “Plan B”; la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), dijo creer que “el tema de la diferencia en la que tuvimos en la primera iniciativa ya está con el pasado. Y estaremos aprobando (el Plan B) y en el 2027 tendremos coaliciones legislativas en general para la Cámara de Diputados y en los estados”.

Incluso, descartó que exista un riesgo de que en el futuro la alianza entre el PT, el Partido Verde y Morena se rompa, pues recordó que aunque han apoyado el 99% de las de las iniciativas que han llegado por parte del Ejecutivo, ya sean constitucionales o legales, no es la primera vez que difieren en diversos asuntos, por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos o el plan A y el plan B del gobierno de Andréa Manuel López Obrador.

“Creo que no debe generarse demasiado ruido sobre una diferencia legislativa, que se está tratando como si fuera un rompimiento. Y además, pues es natural en los movimientos, como nosotros, que somos un movimiento de hombres y mujeres de pensamiento libre. Y esto es lo que es, un disentimiento de pensamiento libre”, sostuvo.

De igual forma, la diputada chihuahuense, defendió que la posición de su partido en contra del tema de la revocación de mandato fue apoyada por Morena, el gobierno, y todo el movimiento, al tiempo que destacó la relevancia que tiene el PT para la 4T.

“La relevancia que tiene el PT depende de nuestro desarrollo territorial y en eso nosotros hemos estado claro. La relevancia que tenemos y de ahí la construcción del poder popular que nosotros podemos lograr”, añadió.

Además de insistir que se busca tratar esta diferencia como un rompimiento entre el PT, el PVEM y Moreno, cuando no es así. No obstante, reconoció que si posteriormente, “transitamos juntos o separados, será por razones específicas que tengan que ver con el proceso electoral, pero nosotros seleccionamos a la presidenta, apoyamos a la presidenta y eso vamos a seguir haciendo”.

Por otro lado, en conferencia de prensa, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, líder del PT en San Lázaro, busco aclarar que la determinación de la bancada es a favor del “Plan B”, al sostener que va en la ruta de la austeridad, de terminar con los privilegios y, sobre todo, porque no perjudica el funcionamiento de ninguna de las instituciones electorales.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos negativos que hubo por no avalar la primera propuesta de reforma en materia electoral, Sandoval Flores enfatizó que el PT es fundador de la Cuarta Transformación, por lo que calificó de injustas e incorrectas esas acusaciones.

“Hay mucha desinformación, porque no conocen de dónde viene el PT, no saben cómo se conformó y nunca habrán leído los principios del PT. Triunfamos el primero de julio de 2018 y nos mantenemos hasta la fecha. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que garanticemos la unidad de la coalición para ir juntos en el 27, juntos en el 30 y ojalá que más”, añadió.

En tanto, durante la discusión del dictamen del “Plan B” en comisiones, legisladores de oposición, como diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC), criticaron esta reforma al señalar que es una reforma acotada, mínima e innecesaria, “mal construida en su origen, con errores y que además vulnera el federalismo y el régimen municipal”; es decir, “es una propuesta más administrativa que electoral”.

Mientras que el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) advirtió que el dictamen no aclara dudas y no tiene un análisis serio. “México no necesita reformas impuestas desde la prisa y la soberbia”; necesita reformas construidas con responsabilidad, apertura, técnica y respeto al pluralismo.

Y la diputada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, consideró que con estas reformas se perdió la oportunidad histórica de corregir los problemas que tiene el sistema democrático y blindar a los partidos y los procesos electorales de la intromisión del crimen organizado, y “se terminará legislado lo que corresponde a los congresos locales.