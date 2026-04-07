Sheinbaum se reúne con el presidente de BlackRock, Larry Fink, para conversar sobre inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y con el director ejecutivo de Global Infrastructure Partners.

La mandataria federal detalló que durante el encuentro en Palacio Nacional, los directivos conversaron sobre las "próximas inversiones" en México.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la mandataria compartió una imagen del encuentro en el que también participaron algunos integrantes de su gabinete como el titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la subsecretaria de la SHCP, María del Carmen Bonilla y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y Relocalización (CADERR).

Cabe recordar que el presidente de BlackRock se reunió con Sheinbaum Pardo en noviembre de 2024 a un mes de que tomara posesión del cargo como República, para hablar sobre los logros y objetivos del modelo económico impulsado por la Cuarta Transformación.

El encuentro entre Fink y Sheinbaum se da esta ocasión en un contexto global diferente al de hace dos años, entre tensiones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio y las presiones que ha ejercido Estados Unidos en materia de comercio exterior a nivel mundial.

Esta semana, la mayor gestora de fondos del mundo presentó una solicitud para un fondo cotizado en Bolsa (ETF) que replicará el índice Nasdaq-100, en un desafío al dominio de Invesco en un mercado donde solo un puñado de fondos siguen directamente el índice con fuerte presencia de empresas tecnológicas.

La mayor gestora de activos del mundo está solicitando la aprobación para el ETF iShares Nasdaq-100, que cotizará bajo el símbolo “IQQ”, según indicó en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) el lunes.